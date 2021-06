Madagascar: Toliara - FIZAFATO lance un appel au calme

L'association FIZAFATO a son mot à dire sur la grève des étudiants à Toliara.

Cette association lance ainsi un appel à l'apaisement et au dialogue pour régler la situation. Un appel qui s'adresse notamment aux étudiants, aux autorités étatiques et aux notables. Les parents des étudiants en faisaient également partie. Faut-il rappeler que les affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants ont causé la mort de l'un de ces derniers et ont également fait trois blessés. FIZAFATO n'a pas non plus manqué de donner son point de vue sur le colloque régional pour l'émergence du Sud.