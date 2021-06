Madagascar: Vaccin Covishield - L'UE renvoie la balle à l'Académie nationale de médecine de Madagascar

L'Agence européenne des médicaments (AEM) est un organisme indépendant chargé de l'évaluation scientifique des produits pharmaceutiques.

Face aux nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, concernant l'utilisation du vaccin Covishield, la délégation de l'Union européenne à Madagascar a réagi. Six points ont été développés par l'UE. Il s'agit, entre autres, de la déclaration suivante : « avec une pandémie à évolution rapide, aucun d'entre nous n'est en sécurité tant que nous ne le sommes pas tous. Afin de lutter efficacement contre la pandémie, il est important que toutes les personnes aient la possibilité de se faire vacciner. C'est pourquoi l'Union européenne et ses États membres, agissant collectivement au titre de l'équipe Europe, comptent parmi les principaux contributeurs au mécanisme COVAX, qui s'efforce d'offrir un accès juste et équitable aux vaccins à tous les pays qui y participent. »

Procédure. Toujours d'après l'UE, « en février 2021, l'OMS a préautorisé le vaccin Covishield, ce qui a permis à COVAX de le distribuer dans plusieurs pays du monde. Cela s'est fait par le biais d'une procédure de l'OMS qui a tenu compte de critères stricts de sécurité, d'efficacité et de qualité. Le Covishield est également l'un des quatre vaccins choisis par Madagascar, sur 2021, pour lutter contre la propagation de la pandémie ». Faut-il cependant rappeler que l'ambassade de France à Madagascar a annoncé le 16 juin dernier sur sa page Facebook que le vaccin Covishield n'est pas valable et ne peut donc pas servir de passeport pour entrer en France. Et d'enchaîner que « le vaccin Covishield n'est, à ce stade, plus reconnu par les autorités sanitaires européennes ». Pourtant, de nombreux Malgaches ont choisi de se faire vacciner avec ce dernier.