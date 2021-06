Madagascar: Football - Pro League - Adema très proche du titre

L'avant dernière journée des playoffs de la Pro League offre à l'AS Adema une occasion de ravir le titre de champion de Madagascar bien avant l'heure.

Ce sera lundi au Complexe sportif de la CNaPS que Datsiry et ses amis seront opposés au COSFA. Une issue certes incertaine car nous connaissons ce dont sont capables les militaires... Mais l'Adema va tout faire pour gagner ce duel avec un titre au bout. Même un match nul serait une bonne affaire pour l'AS Adema car dans l'autre match, on verra un sursaut d'orgueil du Five FC face à l'Ajesaia de Tsiry, le meilleur joueur local chez les Barea. Si Five gagnait son match et que dans la foulée, l'Adema arrachait le nul, alors la dernière journée de ce playoffs ne sera plus qu'une simple formalité pour les protégés de Roro Rakotondrabe qui a su redonner un nouveau souffle à un groupe qui est ensemble depuis un bon bout de temps.

Avec des cadres tels le gardien Nina, le défenseur central Datsiry, un attaquant de grande classe avec Onja et des hommes de main qui ne lâchent rien avec Oscar et Thane, l'équipe est mieux armée pour l'aventure africaine. Et c'est grâce à cette Pro League étalé sur plusieurs mois.