Erythrée: Les Évêques dénoncent la fermeture ou la nationalisation des écoles catholiques restantes

Asmara — " Nous sommes profondément attristés et blessés par les mesures que le gouvernement est en train de prendre par la force, en s'emparant des institutions éducatives et sanitaires qui nous appartiennent légitimement ", se plaignent les Évêques d'Érythrée dans une lettre adressée au ministre de l'Éducation, M. Semere Reesom, dans laquelle ils dénoncent la fermeture et la nationalisation des écoles catholiques par le gouvernement.

Les Évêques rappellent la récente saisie par le gouvernement de cliniques catholiques qui limite fortement les services de l'Église dans le pays et déplorent que plus tôt en 2018, des écoles secondaires appartenant à l'Église aient été confisquées. Et maintenant, "des procédures ont été lancées pour la confiscation ou, alternativement, la fermeture de nos institutions éducatives restantes, des jardins d'enfants aux écoles primaires intermédiaires, dispersées dans tout le pays."

En plus des écoles déjà confisquées, l'État a l'intention de nationaliser ou de fermer d'autres écoles primaires catholiques, dont une dans l'éparchie de Barentu, 16 dans l'éparchie de Cheren et deux dans l'archiéparchie d'Asmara.

Les Évêques précisent que les services offerts par l'Église catholique à la population "ne visent pas à être compétitifs ou à remplacer ce que l'État fait dans les mêmes domaines", mais visent à "offrir à la population davantage de possibilités de choix et d'utilisation".

"Ces mesures violent en principe les droits de l'Église et portent ouvertement atteinte aux principes les plus élémentaires de la justice", "privant les familles de la possibilité d'envoyer leurs enfants dans une école de leur libre choix", affirment les Évêques.

La fermeture de certaines installations sanitaires et la nationalisation d'autres centres de santé "qui servent le peuple avec un dévouement exemplaire et sans distinction de religion, d'ethnie ou de groupe", ont été justifiées par le gouvernement sous prétexte que les installations confisquées "appartiennent au peuple, et non à l'Église".

"Il s'agit d'une déformation ouverte de la vérité, conçue pour confondre les gens. Et il est juste et approprié que nous, les Évêques catholiques d'Érythrée, dénonçons rapidement la fausseté indiscutable de la fausse représentation ci-dessus. Les écoles et les cliniques confisquées ou fermées, ou destinées à subir le même sort, sont la propriété légitime de l'Église catholique, construite, constituée et organisée dans l'intérêt suprême et exclusif de servir le peuple".

Les Évêques ont conclu en réaffirmant "que l'Église catholique en Érythrée continuera à soutenir et à défendre, comme principes directeurs, les voies du dialogue, de la compréhension mutuelle, de la paix et du respect mutuel".