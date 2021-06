Tunisie: Handball | Championnat (play-off) - CA-EST (27-26) - Les Clubistes au finish

Les «Sang et Or» n'ont pas su gérer une avance au score, pourtant substantielle. Voilà la course au titre relancée !

L'EST risquerait de regretter amèrement sa défaite (26-27), concédée récemment devant son éternel rival, le CA. C'est que, pour un leader imperturbable jusque-là, qui compte en plus six longueurs d'avance sur son poursuivant immédiat et qui s'amenait au grand complet à la salle Bellamine, se faire coiffer au poteau après avoir pris jusqu'à quatre points sur son adversaire, et en seconde mi-temps SVP, voilà une énigme difficilement déchiffrable.

La course au titre est relancée

Les Clubistes, nullement intimidés, mais plutôt décidés, ne pouvaient refuser une telle offrande. N'ayant jamais baissé les bras en dépit de leur important retard au score (14-12 à la pause et 20-16 à la 50'), ils ont réussi, sous l'impulsion de Sanaï, Hmam, Mhadhebi, Magayez et surtout Bhar (100% de réussite et dix buts au final), non seulement à égaliser, mais aussi à arracher in extremis le but de la victoire par Essaïes. Les hommes de Kaïs Bédoui relancent ainsi la course au titre.