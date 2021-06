Ile Maurice: Blanchiment d'argent - La reine de Plaine-Verte écope d'une amende de Rs 920 000

Rs 920 000. C'est l'amende imposée à Naserah Bibi Vavra, connue comme la Reine de Plaine-Verte, qui a été reconnue coupable sous dix accusations formelles de blanchiment d'argent par la division financière de la Cour intermédiaire, ce lundi 21 juin. Cela, en vertu des articles 3 (1) (b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and Anti Money Laundering Act 2002 (FIAMLA). En effet, le magistrat Alvin Joypaul estime qu'une amende imposée sur chaque accusation est appropriée dans le cas présent car l'accusée avait décidé de plaider coupable dans le cadre de ce procès.

Ainsi, une amende de Rs 20 000 a été infligée à Naserah Bibi Vavra, qui avait acheté une Mercedes-Benz C200L coupé Saloon après avoir fait un emprunt auprès de l'ABC Finance and Leasing Ltd par le biais d'un faux relevé bancaire. Elle doit également payer une amende de Rs 100 000 sur chacune des neuf autres accusations. Elle avait effectué deux transactions bancaires de Rs 200 000, trois dépôts de Rs 100 000 et des transferts d'argent de Rs 5000 et Rs 50 000 à la banque Baroda en 2006. Somme qui provient, selon la commission anticorruption (ICAC), d'un trafic de drogue de Rs 180 millions.

En Cour, Naseera Bibi Vavra avait tenu à justifier les circonstances lors desquelles des sommes d'argent ont été versées sur son compte. «J'avais contracté le mariage religieux avec Siddick Islam et je suis femme au foyer. Il m'avait, à plusieurs reprises, demandé de verser des tranches d'argent sur mon compte bancaire et je lui faisais confiance. Je l'ai fait sans savoir que la provenance d'argent était illégale», a-t-elle expliqué au magistrat avant de préciser qu'elle a décidé de se séparer de lui.

Son avocat, Me Siddhartha Hawoldar s'est confié à l'express et se réjoui de la sentence prononcée ce lundi. «Je suis satisfait car elle a écopé de plusieurs amendes par rapport à des accusations de blanchiment d'argent qui relèvent d'un délit sérieux. J'ai pu expliquer sa participation minime dans cette affaire de drogue étant donné que d'autres protagonistes ont joué un rôle plus important». Il soutient que sa cliente qui est une femme au foyer et qu'elle se serait retrouvée dans une situation où elle n'a fait qu'obéir aux ordres de son mari d'alors.