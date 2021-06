Maroc: Yassir Maroc signe un accord de coopération avec Huawei

Casablanca — Yassir Maroc a annoncé la signature, mercredi dernier, d'un accord de coopération avec Huawei, portant sur l'intégration de ses applications dans les smartphones de Huawei.

"Yassir Maroc et Huawei viennent de conclure un accord de collaboration qui a pour objectif d'intégrer les applications de Yassir Maroc dans le Huawei AppGallery, qui figure dans le Top 3 mondial des boutiques officielles de téléchargement d'applications", indique l'entreprise dans un communiqué.

Huawei est l'une des marques de smartphones les plus vendues au Maroc, ajoute la même source, notant que cela permettra à Yassir Maroc de rester disponible et téléchargeable pour ses utilisateurs et prospects.

En plus de cela, plusieurs canaux de promotions sont prévus afin d'assurer une collaboration 360 mais aussi de permettre aux utilisateurs de smartphones Huawei de profiter des meilleures applications sur son AppGallery.

"Nous souhaitons être au plus près de nos clients. Au Maroc, Huawei s'est imposé comme l'un des leaders des télécommunications. Cet accord nous permettra donc d'atteindre un nombre considérable de nouveaux utilisateurs et nous fera gagner une longueur d'avance face à la concurrence", a affirmé, Rachid Moulay El Rhazi, directeur général de Yassir au Maroc, cité dans le communiqué.

"C'est une collaboration qui portera bientôt ses fruits et qu'on espère développer à l'avenir", a soutenu M. Moulay El Rhazi.

Créée en 2017, Yassir Inc est une start-up américaine opérant dans le domaine des solutions mobiles innovantes. La startup a pour objectif de simplifier la vie des citoyens, d'où le nom arabe Yassir. Elle compte aussi optimiser les interactions de ces derniers avec les nouvelles technologies mobiles.

Yassir est présente dans 3 continents (Afrique, Europe, et Amérique du Nord) et opère dans 30 villes. Le nombre de ses utilisateurs s'élève à plus de 1.500.000 personnes et compte 10.000 partenaires. Au Maroc, Yassir opère dans les villes de Casablanca, Rabat, Témara, Tanger, Marrakech, et Agadir.

Yassir Inc compte plusieurs filiales, chaque filiale de Yassir travaille de manière indépendante dans sa gestion territoriale et conformément aux lois et aux réglementations en vigueur dans chaque pays où elle opère. Toutefois, elle collabore avec les autres équipes du réseau Yassir. Les équipes que chaque filiale compte sont 100% locales et multidisciplinaires.

En Avril 2019, Yassir a été classée 3ème dans la liste des 100 startups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Économique Mondial.