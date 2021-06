Ile Maurice: La Journée internationale du Yoga 2021 célébrée dans la fonction publique

communiqué de presse

La Journée Internationale du Yoga 2021 a été célébrée, aujourd'hui, au siège du ministère de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, à Port-Louis. L'événement a été conjointement organisé par le ministère et le Haut-Commissariat de l'Inde, et au cours duquel les participants ont reçu des tapis de yoga. Le thème retenu pour 2021 est Le Yoga pour le bien-être.

Le ministre de la Fonction publique, des Réformes administratives et institutionnelles, M. Teeruthraj Hurdoyal, le Premier secrétaire auprès du Haut-Commissariat de l'Inde, M. C. Ramkumar, et d'autres personnalités étaient présents à l'événement.

Dans son allocution, le ministre Hurdoyal a fait ressortir que la Journée internationale du Yoga coïncide avec la Journée mondiale de la musique et que les deux événements sont tous deux important pour chaque individu. Le yoga, a-t-il souligné, contribue à favoriser une bonne santé, à la fois mentale et physique, et apporte confort et soulagement dans une vie stressante.

Le ministre a en outre affirmé qu'une proposition a déjà été envoyée au Conseil des ministres pour la création d'un Health Promotion Club au sein de tous les ministères et départements. Ce sera l'occasion de promouvoir le yoga auprès des fonctionnaires et d'augmenter leur productivité, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, M. Hurdoyal a déclaré que depuis l'éclatement de la pandémie de la COVID-19, et les souffrances psychologiques et les problèmes de santé mentale qui y sont associés, de nombreuses personnes utilisent le yoga pour rester en bonne santé ; renforcer leur système immunitaire ; et lutter contre l'isolement, le stress et la dépression. Le yoga, selon lui, a des avantages physiques et mentaux indéniables, dont le renforcement de la force musculaire, l'amélioration de la flexibilité, une meilleure respiration, et l'amélioration du sommeil. Le yoga, a-t-il ajouté, aide aussi à traiter une addiction.

Pour sa part, M. Ramkumar a exprimé sa satisfaction, au nom du Haut-Commissariat de l'Inde, d'être associé au ministère dans l'organisation des célébrations de la 7e Journée Internationale du Yoga. Il a salué cette initiative du ministère car, pour lui, les fonctionnaires font face au stress. De ce fait, cette initiative vise à améliorer la santé et le bien-être des fonctionnaires, a-t-il soutenu. Le Premier secrétaire a également reconnu que la Journée internationale du Yoga est désormais célébrée dans plusieurs pays à travers le monde.