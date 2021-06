Congo-Kinshasa: Projet Grand Inga - RVA/Félix Tshisekedi séduit d'éminents investisseurs du monde

Depuis sa prise du pouvoir à la tête de la République Démocratique du Congo en 2019, le Président Félix TSHISEKEDI ne ménage aucun effort pour améliorer le climat des affaires. Le Chef de l'Etat est très engagé pour la création des conditions nécessaires pour attirer et convaincre les détenteurs des capitaux à investir dans le pays. Raison pour laquelle, il tient à la redynamisation des structures étatiques pour soutenir les efforts en vue de promouvoir les investissements nationaux et étrangers sur son territoire.

Malgré un répit causé par COVID-19, de plus en plus d'investisseurs de premier plan du monde entier viennent en RDC pour explorer le terrain et les opportunités. Ainsi, la vision politique du Président de la République a créé un climat de confiance sur le plan international jusqu'à séduire deux sociétés cotées en bourse pour investir en RDC.

Pour de nombreux observateurs, les signaux sont favorables sous la direction de Félix TSHISEKEDI.

La semaine dernière, renseigne-t-on, la RDC a accueilli à Kinshasa et à Goma le milliardaire australien Andrew Forrest, président de Fortescue Metals Group, société cotée à la bourse d'Australie (ASX: FMG), conformément à l'intérêt du groupe à investir plusieurs milliards de dollars dans le potentiel hydroélectrique de la RDC, notamment les sites d'Inga, Mpioka et Matadi pour la production de l'hydrogène, l'ammoniaque, les engrais fertilisants et le traitement des métaux verts.

Pour rappel, un Protocole d'Accord a été signé entre FMG et la RDC en septembre 2020, en présence du Président de la République Félix TSHISEKEDI, du Premier Ministre Ilunga Ilunkamba et certains membres du gouvernement.

Les négociations du contrat sont en cours dans le strict respect des engagements pris par la RDC envers l'Afrique du Sud et de la réglementation en vigueur.

Nouveau regard pour la nouvelle République

Le modèle de partage de production est préféré pour permettre à la RDC d'avoir accès à sa quote-part dès la production plutôt que des dividendes qu'on ne perçoit presque pas.

Il y a un changement de paradigme. L'électricité de la RDC n'est plus utilisée comme un produit marchand mais plutôt comme un intrant pour la production de produits à haute valeur ajoutée. Ce projet va générer la création de plus de 500 000 emplois directs et indirects, à tous les niveaux hiérarchiques, même les postes de décisions.

Des infrastructures connexes telles que des routes, des ponts et un port en eaux profondes pour desservir ces nouveaux sites de productions industriels de l'hydrogène, ammoniaque, etc., feront aussi parties du projet.

Avec ce projet transformateur, la RDC ambitionne de devenir un acteur majeur dans la transition énergétique mondiale vers une économie verte circulaire basée sur l'hydrogène.

Dans la même optique, Westminster Group PLC, une importante société cotée à l'AIMS Stock Exchange de Londres opérant dans le secteur de la sécurité, de la technologie et des services d'infrastructure, a signé un accord de partenariat avec la RVA (Régie Des Voies Aériennes) sur ses plans de modernisation de N'djili International et 4 autres aéroports de la RDC, en présence de Madame l'Ambassadeur du Royaume-Uni en RDC, Emily Maltman.

Le Président Félix TSHISEKEDI soutient activement le développement des infrastructures et la sécurité comme composantes clés de sa vision pour la RDC en tant que plaque tournante régionale pour l'aviation et le tourisme.

Conduite par la RVA, Westminster Group investira son propre capital dans la mise à niveau des équipements de sécurité des aéroports, des systèmes et dans la formation des employés sur une base de «Build-Operate-Transfer» (BOT).

Les clients actuels de Westminster incluent le Parlement britannique et une multitude d'aéroports et d'infrastructures critiques à travers le monde.

Ce partenariat pionnier entre la RVA et Westminster Group solidifiera les piliers clés du programme de développement du Chef de l'Etat centré sur le bien-être du peuple, la paix, la sécurité, le développement des compétences, les transferts de technologie et l'intégration régionale.

Evidemment, Félix TSHISEKEDI a réussi à développer des stratégies politico-économiques susceptibles d'aider le pays à attirer davantage les investisseurs en vue d'améliorer le sort socio-économique des Congolais.