Cameroun/Algérie: Coupe de la Confédération - Coton Sport dominé par la JSK

Le club camerounais s'est incliné (1-2) hier à au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé en demi-finale aller.

Jamais deux sans trois. Cette saison, que ce soit à Yaoundé ou à Garoua, la Jeunesse sportive de Kabylie (Jsk) est en terrain conquis au Cameroun. Après le double succès (1-0, 1- 2) durant la phase de groupes de la Coupe de la Confédération, le club algérien a de nouveau dicté sa loi à Coton Sport de Garoua. Hier, au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé pour le compte de la demi-finale aller, la Jsk s'est imposé 1-2. Coton Sport va pourtant ouvrir le score à la 28e minute sur un coup de tête bien ajusté de son artificier maison, Lambert Gueme Araina.

Le septième but dans la compétition pour l'attaquant de 22 ans. La Jsk va égaliser par Ahmed Kerroum dans le temps additionnel de la première période. Le deuxième but algérien va intervenir à la 62e minute sur un but contre-son-camp de l'internationale A', Aurelien Etame Ngombe. Une victoire méritée pour la Jsk au regard de la physionomie des 90 minutes. Le technicien français Denis Lavagne, (ex-entraineur de Coton Sport de Garoua de 2007 à 2011) a encore concocté le plan parfait pour maîtriser les débats. N'eut été un coup franc de Mohamed Bencherifa repoussé par le montant gauche de Narcisse Nlend ou encore le but de Malik Raiah refusé après consultation de la VAR, l'addition allait être davantage salée pour les « Cotonculteurs ».

Les Canaris algériens se sont illustrés à travers un jeu de possession fluide, une défense bien en place et des joueurs mobiles dans l'entrejeu et conquérants sur tous les ballons. Collectivement, Coton Sport n'a pas fait le poids contre les Algériens venus de Tizi Ouzou. Felix Oukine et ses coéquipiers ont davantage passé le temps à courir derrière le ballon. Après l'ouverture du score, le club de la Bénoué s'est littéralement recroquevillé sur sa moitié de terrain. Dans l'entrejeu, Thierry Tchuente, Félix Oukine et Arnaud Sibiri ont été transparents dans l'élaboration du jeu.

Sans oublier la petite forme du gardien Narcisse Nlend qui ne saurait être exempt de tout reproche sur le premier but de la Jsk. A l'exception de son but marqué, Coton Sport a inquiété la formation algérienne à la 71e minute. Sur une déviation pas très appuyé de Lambert Gueme Araina, le ballon va heurter le poteau avant d'être rattrappé in extremis par Oussama Benbot, le portier algérien. Pour Coton Sport, la qualification pour la finale se jouera dimanche prochain à Alger.