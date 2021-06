Seychelles: Le pays devrait recevoir des dons de vaccins Pfizer du gouvernement américain

Les Seychelles, ainsi que d'autres pays africains, devraient recevoir le vaccin Pfizer COVID-19 grâce à un don des États-Unis (États-Unis) dans le cadre du programme COVAX.

Le président américain, Joe Biden, a annoncé la semaine dernière que les États-Unis achèteraient et donneraient 500 millions de doses du vaccin Pfizer produit dans son pays à 92 pays et économies à revenu faible et intermédiaire inférieur tels que définis par l'engagement de marché anticipé COVAX de Gavi (AMC) et l'Union africaine.

COVAX est l'un des trois piliers de l'accélérateur d'accès aux outils COVID-19 (ACT) lancé en avril par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne et la France en réponse à la pandémie de COVID-19.

Il rassemble des gouvernements, des organisations mondiales de santé, des fabricants, des scientifiques, le secteur privé, la société civile et la philanthropie, dans le but de fournir un accès innovant et équitable aux diagnostics, traitements et vaccins COVID-19.

Il vise également à garantir que les personnes dans tous les coins du monde aient accès aux vaccins COVID-19 une fois qu'ils sont disponibles, quelle que soit leur richesse.

Le don devrait être le plus important jamais fait de vaccins COVID-19 par un seul pays. L'expédition par Pfizer devrait commencer en août 2021 avec 200 millions de doses totales à livrer cette année. Les 300 millions de doses restantes seront livrées au cours du premier semestre de 2022.

Lors d'une récente conférence de presse, le commissaire à la santé publique des Seychelles, Jude Gedeon, a souligné que les vaccins Pfizer ont été approuvés et que le ministère de la Santé est en négociation pour les acquérir pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Pour le moment, aucun détail n'a été fourni sur le nombre de doses que les Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, recevront et quand cela se produira.

Lorsque les Seychelles commenceront à administrer Pfizer, le vaccin sera le quatrième utilisé dans la lutte contre le COVID-19 de la nation insulaire. Les Seychelles utilisent déjà Sinopharm, Covishield et Sputnik V - tous des dons de nations amies - dans son programme de vaccination qui a débuté en janvier.

Pfizer est administré en deux doses à 21 jours d'intervalle afin que le vaccin puisse offrir une protection maximale.

Selon le CDC, « sur la base des preuves issues d'essais cliniques chez des personnes âgées de 16 ans et plus, le vaccin Pfizer-BioNTech était efficace à 95 % pour prévenir la maladie COVID-19 confirmée en laboratoire chez les personnes sans preuve d'infection antérieure ».

« Dans les essais cliniques, le vaccin Pfizer-BioNTech a également été très efficace pour prévenir la maladie COVID-19 confirmée en laboratoire chez les adolescents âgés de 12 à 15 ans. La réponse immunitaire chez les personnes âgées de 12 à 15 ans était au moins aussi forte que la réponse immunitaire chez les personnes âgées de 16 à 25 ans », déclare le CDC.