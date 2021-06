Sénégal: Matam / Opérations paralleles de la légion nord - 100 kg de chanvre indien saisis à Thilogne

Les opérations de sécurisation de samedi dernier 19 juin 2021 ne concernent pas que de la Légion de Gendarmerie Ouest qui a investi le département de Keur Massar et ses environs.

Des instructions ont été données par le Général de Division Moussa Fall pour que pareilles opérations de sécurisation soient menées régulièrement par toutes les Légions de Gendarmerie dans leurs secteurs respectifs et sur l'étendue du territoire nationale. Histoire d'inverser les tendances haussières de la délinquance et de la criminalité à l'origine du sentiment d'insécurité chez les populations et d'installer la peur dans le camp des délinquants.

C'est ainsi que le Commandement de la Légion de Gendarmerie Nord aussi a investi le terrain, mettant la main sur 100 kg de stupéfiants à Thilogne, informe le communiqué de la Divcom de la Gendarmerie. «A l'image de l'opération menée hier (avant-hier samedi, ndlr) à Keur Massar, le Général de Division Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire, a donné des instructions pour que des actions similaires soient régulièrement menées par toutes les Légions de Gendarmerie dans leurs circonscriptions.

A ce titre, les opérations parallèles en Légion Nord ont permis de faire une saisie, sur un bus de transport, de cent (100) kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans des sacs de pain de singe à Thilogne, dans la commune des Agnams et dans la même période», précise la source.

Et d'ajouter que le Haut Commandant de la Gendarmerie a, par ailleurs, «instruit l'Etat-major d'impliquer davantage les unités spécialisées tels que le groupe cynophile et le groupement de cavalerie montée dans ces opérations de sécurisation des quartiers isolés et sensibles mais également de porter l'effort sur la surveillance des plages pendant la période estivale».

Bref, ces opérations ont également pour finalité de renforcer la confiance des populations dans l'action de la Gendarmerie, dans le cadre de sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, tout en les incitant à collaborer dans le domaine du renseignement et la transmission de l'alerte pour mieux orienter son action mais également permettre son intervention dans des délais plus rapides. «Le Haut Commandant invite, enfin, les populations à plus de collaboration pour accompagner l'action de la Gendarmerie dans cette politique de lutte contre l'insécurité sur l'étendue du territoire national», conclut le document.