Sénégal: Saint-Louis / Rencontre du maire de Saint-Louis avec la presse locale - Mansour Faye étale ses réalisations et annonce ses grands chantiers

C'est un bilan d'étape que le maire Mansour Faye a fait hier, dimanche 20 Juin, de la gestion de sa commune à savoir Saint-Louis qui leur a été confiée depuis 2014. Il a révélé que plus de 300 milliards FCFA ont été investis dans la commune de Saint-Louis depuis l'arrivée au pouvoir du Président Macky Sall en 2012.

"Plus de 300 milliards ont été investis dans la commune de Saint-Louis depuis 2012, au vu des nombreuses réalisations effectuées dans la ville et dans le département de Saint-Louis", a renseigné la premier magistrat de la ville de Saint-Louis au terme de la tournée économique du Chef de l'État Macky Sall dans le Nord du pays. Mansour Faye s'est engagé à œuvrer avec toute son équipe municipale à respecter tous les engagements qu'ils se sont fixés dès leur arrivée à la tête de cette municipalité. Il a indiqué que les travaux de requalification de la place Baya Ndar ainsi que de l'avenue Jean Mermoz sont bien avancés. Le parc automobile de la commune de Saint-Louis a été renforcé. Selon toujours le maire Mansour Faye, par ailleurs Ministre de l'Équipement, des Transports terrestres et du Désenclavement, la ville de Saint-Louis est totalement en chantier et sera bientôt un hub d'affaires, de développement et de convergence des activités économiques en prélude à l'exploitation du gaz.

Parmi les projets achevés, le maire Mansour Faye a cité la question de l'alimentation en eau de la ville, les routes réalisées dans le cadre du Programme Promovilles, l'aménagement de Guet Ndar, l'accompagnement des pêcheurs de la Langue de Barbarie, la reconstruction de plusieurs écoles, le projet GIE Diapalé Ndawi lancé depuis le 5 juin avec le financement des femmes et des jeunes, la résolution de la question de l'insalubrité. "En effet, le quart du budget de la commune est consacré dans ce secteur de la salubrité. Nous avons aussi pris des engagements fermes par rapport au dragage et au balisage de la brèche de Saint-Louis, à la construction du nouveau stade Me Babacar Seye au niveau du quartier de Khar Yallah et d'un hôpital de niveau 4 dans la ville.

Par ces réalisations, le Président de la République a fait de Saint-Louis une ville en chantier", a poursuivi la maire Mansour Faye tout en justifiant son choix de construire un centre d'affaires, au niveau du site de l'actuel stade Me Babacar Seye, pour capter les fonds dépensés par les agents des sociétés exploitant ces richesses qui, ne pouvant trouver sur place des infrastructures convenables, restent en mer dans des bateaux hôtels. "Actuellement, des bateaux hôtels sont en pleine mer et leur personnel ne trouve pas les infrastructures adéquates pour les accueillir", a déploré Mansour Faye.

Et le maire de Saint-Louis de poursuivre en rassurant que l'argent qui sera tiré de l'exploitation de ce centre d'affaires sera réinvesti dans le secteur sportif qui, au lieu des 22 millions FCFA de subvention qu'il reçoit actuellement, pourrait espérer gagner environ 200 millions FCFA annuellement et qui seront injectés dans ce secteur sportif.