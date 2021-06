Sénégal: Bambaly (Sédhiou) / Infrastructures - Sadio Mané offre un «hôpital» à ses concitoyens

Sous l'autorité du gouverneur de la région de Sédhiou, l'international sénégalais de football Sadio Mané et sa délégation ont visité l'hôpital flambant neuf qu'il vient d'offrir à son village natal de Bambaly situé à 18 kilomètres dans le sud de Sédhiou. Il dit avoir réalisé un rêve d'enfance charrié par les difficiles conditions dans lesquelles est née sa petite sœur à domicile.

C'est un Sadio Mané très décontracté au milieu des siens qui a pris part à l'inauguration de l'hôpital qu'il a construit à Bambaly et sur fonds propres. «Je suis vraiment content et fier aujourd'hui après l'inauguration de cet hôpital car c'est un projet qui me tenait à cœur. Moi je suis né et grandi ici. J'ai vu ma petite sœur aussi naître devant moi à la maison et dans des conditions sanitaires précaires. Il en est de même pour d'autres femmes et d'autres mamans de cette localité», ditil.

Et de poursuivre face à une forêt de micros des confrères de la presse locale et étrangère «quand je suis devenu footballeur cela a toujours été un rêve pour moi mais qui est devenu une réalité aujourd'hui, je me disais toujours que quand j'aurai les moyens je souhaite construire une structure de santé digne de ce nom, ici à Bambaly. Quand j'ai eu les moyens de le faire je n'ai même pas hésité de le faire. Dans ma conscience, je me dis que c'est un devoir. Et tout un chacun doit penser faire quelque chose pour sa localité pour contribuer au développement du pays».

Sadio Mané explique qu'«à Bambaly où ailleurs nous sommes tous des Sénégalais et on doit travailler pour contribuer au développement national». Au sujet de la fonctionnalité de cet hôpital de Bambaly, l'international sénégalais Sadio Mané dit avoir échangé avec le chef de l'Etat sur l'affectation d'un personnel qualifié afin que l'infrastructure puisse vraiment servir les communautés de Bambaly et environs. Ce centre comporte des salles de soins, d'- hospitalisation, d'accueil des urgences, des bureaux et une maternité avec les commodités y afférentes. Cet hôpital est la deuxième grande réalisation communautaire que Sadio Mané a faite à Bambaly après la construction d'un lycée.

Dans les coulisses l'on lui prête les intentions de construire un stade municipal à Bambaly. Il répond qu'il ne fait pas de promesses et qu'au moment opportun il le fera savoir. Le gouverneur de région qui a présidé l'inauguration de cette structure de santé s'est réjoui de cette initiative et a encouragé les bonnes volontés à faire autant.