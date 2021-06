Maroc: Renforcement de la communication autour de l'orientation et de l'accompagnement administratif des MRE (Communiqué)

Rabat — Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger (MRE) a annoncé, lundi, le renforcement de sa communication au niveau central et territorial en vue d'offrir orientation et accompagnement administratif aux Marocains du monde suite au lancement de l'opération "Marhaba 2021", d'autant plus que plusieurs administrations et institutions nationales connaissent une importante affluence de la part des membres de la communauté.

Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des Hautes Directives royales visant à assurer un accompagnement exceptionnel aux MRE, vise à coordonner les efforts avec tous les intervenants aussi bien au niveau central que territorial pour apporter des solutions appropriées aux problèmes ou difficultés que peuvent rencontrer les citoyens résidant à l'étranger, indique le ministère dans un communiqué.

A cet effet, le ministère délégué met à disposition des numéros téléphoniques et des e-mails supplémentaires au niveau central afin de recevoir les différentes questions, demandes et réclamations des Marocains résidant à l'étranger tout au long de la semaine :

+212665656993

+212661883406

+212682961938

+212767852305

moroccoproject@mcmre.gov.ma.

Le ministère délégué a mobilisé, en parallèle, ses services décentralisés. Il s'agit des Maisons des Marocains du monde et des Affaires de la migration à Beni Mellal, Tiznit, Nador et Khouribga, où le ministère a mis à disposition des MRE des numéros de téléphone et des adresses électroniques supplémentaires pour répondre à leurs questions et recevoir leurs diverses demandes ainsi que leurs plaintes, ajoute le communiqué.

- Béni Mellal:

+212610093028

+212661315237

+212761512033

maisonmre.benimellal@yahoo.fr

- Nador:

+212661823897

+212661855713

+212661643935

maisonmre@gmail.com

-Tiznit:

+212662179211

+212528860475

maisonmre.tiznit@mcmre.gov.ma

-Khouribga

+212667746339

+212687616427

+212641821076

maison.khouribga@mcmre.gov.ma

Pour assurer la continuité des services liés à la réception de plaintes ou de consultations légales, le ministère de tutelle avait mis en place, depuis le début de la crise sanitaire, une cellule de veille et d'orientation avec une équipe disponible tous les jours de la semaine.

Aussi, des numéros de téléphone avaient été mis à la disposition des MRE en vue de répondre à leurs différentes questions, rappelle le communiqué, notant que la cellule chargée de recevoir les plaintes des MRE a continué à offrir ses services à distance.