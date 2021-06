Congo-Brazzaville: Secteur privé - 40 entreprises vont percevoir des subventions de près de 1,5 milliard FCFA

Les Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) bénéficieront des financements de 10 à 90 millions FCFA et environ 125 millions FCFA pour les chaînes de valeur. Elles ont été retenues dans le cadre du Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité (Padec), financé par la Banque mondiale.

Les entreprises bénéficiaires sont réparties notamment dans les départements de Brazzaville (20), de Pointe-Noire (7), du Pool (1), de la Sangha (1), du Niari (10) et de la Bouenza (1). Celles de la ville capitale ont signé des conventions les 14 et 15 juin 2021, avec l'équipe du Fonds d'appui au développement des PME, un instrument mis en place à cet effet.

Les conventions de financement visent, d'après le Padec, à présenter le cadre juridique le liant avec les micro-entreprises, à faire signer la convention aux MPME bénéficiaires, à favoriser l'appropriation des entreprises bénéficiaires aux procédures d'acquisition (passation des marchés) qui seront utilisées dans le cadre de la mise en œuvre de leur sous- projet.

Le mécanisme de convention de financement permet aussi à la coordination du Padec d'accompagner les entreprises bénéficiaires dans la mise en œuvre des sous-projets, selon les règles de l'art et le respect des procédures d'acquisition en vigueur au sein du Padec. Il est prévu une sensibilisation des entreprises au dispositif d'acquisition des biens, des travaux et des services inscrits dans leur document de plan d'accompagnement budgétisé.

Financé à hauteur de 25 millions de dollars USD par la Banque mondiale, le Projet d'appui au développement des entreprises et la compétitivité se propose d'améliorer le climat des affaires ainsi que la compétitivité des micro-entreprises dans les secteurs cibles le long des corridors Brazzaville-Pointe-Noire et Brazzaville- Ouesso, à travers ses deux outils : le concours de plan d'affaires et le Fonds d'appui au développement des PME.