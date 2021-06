Congo-Kinshasa: Covid-19 - L'OMS dote deux hôpitaux de Kinshasa de matériel médical

La Clinique kinoise et l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise sont les deux établissements sanitaires bénéficiaires de la dotation de l'agence onusienne. Ces deux hôpitaux disposent des centres de traitement covid-19.

Le lot de matériel et équipements médicaux pour le renforcement de la prise en charge des patients atteints de covid-19 fourni par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est constitué des respirateurs et accessoires, des concentrateurs d'oxygène, des civières, des équipements de protection individuelle, des moniteurs multiparamétriques incluant les accessoires, d'oxymètres, du chlore granulé, etc. Le coût de cette dotation pour les deux hôpitaux est évalué à plus de deux cent mille dollars américains.

Le Dr Freddy Mukadi, superviseur du CTCo à l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise a reconnu qu'il travaille sous pression parce qu'il y a beaucoup de malades et la plupart viennent à l'hôpital dans un été critique. "Nous avons des cas en soins critiques, d'autres arrivent tardivement dans un état très préoccupant. Depuis le début de la 3e vague autour de la deuxième quinzaine du mois de mai 2021, avec la circulation à Kinshasa des variants préoccupants tels que le Delta, nous sentons une énorme pression hospitalière, et nous avons déjà perdu plus de vingt patients ici. C'est grave," a-t-il déclaré.

Pour sa part, le Dr Henri Nekwei Wasadidi, médecin-directeur de la Clinique kinoise a dit que cet appui supplémentaire est un motif de soulagement. "C'est un motif de soulagement. Nous manquions de tout ici, avant que n'arrivent les fournitures médicales de l'OMS pour une prise en charge appropriée des malades de covid-19", a-t-il signifié

Le coordonnateur du programme des urgences de l'OMS en RDC, le Dr Gervais Folefack a "réaffirmé la disponibilité de l'OMS à apporter son appui à la lutte contre la covid-19 et particulièrement à l'amélioration de la prise en charge des malades dans les principaux CTCo de la capitale Kinshasa." Il a exprimé toute la reconnaissance de l'OMS à ses partenaires et donateurs, parmi lesquels la Banque mondiale, Echo et Gavi qui, depuis la survenue de la covid-19 en RDC, ont su apporter les financements additionnels nécessaires pour soutenir la réponse d'urgence à cette crise sanitaire.

Pour rappel, la donation de l'OMS intervient deux jours après la réception de la requête adressée le 16 juin par le Comité multisectoriel de la riposte au coronavirus en RDC. "La plupart des CTCo de la ville sont saturés et ne peuvent plus recevoir les nouveaux cas de covid-19," a écrit le Pr Steve Ahuka Mundeke, gestionnaire des incidents pour la riposte à la la covid-19 en RDC.