Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Le président Denis Sassou N'Guesso octroie 84 tonnes de vivres aux sinistrés de Goma

Après le Kenya, c'est au tour du Congo Brazzaville de voler au secours des sinistrés de l'éruption volcanique de Goma.

Le 20 juin dans la soirée, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'Etat, Olivier Mondonge, et le conseiller spécial du chef de l'Etat chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, ont accueilli à Goma Mme Irène Marie-Cécile Mboukou, ministre des Affaires sociales et actions humanitaires du Congo Brazzaville qui a accompagné la deuxième cargaison des vivres, révèle un bulletin de la cellule de communication de la Présidence RD-congolaise publié le même jour.

L'avion-cargo affrété par le gouvernement de la Républiquedu Congo a atterri en fin de journée à l'aéroport de Goma. Après la remise symbolique de ce don aux autorités congolaises, Mme Mboukou a déclaré : « La République du Congo et la République Démocratique du Congo sont des pays frères, ce qui touche à l'un affecte l'autre ». Et d'ajouter : « Par ce geste, le président Denis Sassou N'Guesso a voulu manifester sa solidarité envers le peuple frère de la RDC et soutenir son homologue et frère, Félix-Antoine Tshisekedi ».

Présent à Goma dans le cadre de sa tournée humanitaire et sécuritaire, le président Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché Olivier Mondonge et Dr Roger Kamba. Ce dernier a exprimé toute sa gratitude au président Denis Sassou N'Guesso pour sa sollicitude paternelle. La ministre Irène Marie-Cécile a été aussi porteuse d'un message personnel du président Sassou N'Guesso à son frère et homologue, le président Félix Tshisekedi.