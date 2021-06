Congo-Brazzaville: 56e Coupe du Congo de football - DCMP, Sanga Balende et Don Bosco en quarts de finale

Le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a éliminé, le 19 juin, au stade des Martyrs de Kinshasa le FC Céleste de Mbandaka, par deux buts à zéro, en match des qualificatifs de la 56e édition de la Coupe du Congo de football.

Les joueurs de l'entraîneur André-Alain Landeut ont ouvert la marque à la 10e minute par le biais du Nigérian Peter Kolawole sur une passe décisive de Jonatan Ikangalombo. Traoré a alourdi la marque à la 74e minute, une fois de plus, sur une passe de Jonathan Ikangalombo, désigné du reste homme du match à la fin de la partie.

Notons que le FC Céleste, bourreau de l'AC Rangers au tour précédent, a fini la partie en infériorité numérique, après l'expulsion d'un de ses joueurs à la 73e minute à cause d'un acte d'antijeu. DCMP accède donc en quarts de finale de la compétition et s'opposera le 24 juin au FC Système de Kinshasa, équipe vainqueur du championnat de l'Entente provinciale de football de Kinshasa (Epfkin).

Dans une autre rencontre importante disputée le 20 juin au stade des Martyrs, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi, tombeur du FC Saint-Eloi Lupopo (aux tirs au but après un nul de zéro but partout) et le CS Don Bosco de Lubumbashi se sont quittés sur le nul vierge de zéro but partout à l'issue de la fin du temps réglementaire. A cause de l'insuffisance de la lumière, la séance des tirs au but a été reporté au 21 juin sous le coup de 9 heures du matin. Mais l'on apprend que les deux équipes joueront néanmoins les quarts de finale de cette édition 2021 de la Coupe du Congo de football. Le vainqueur des tirs au but va affronter la formation d'AC Ima Kafubu de Lubumbashi, et le perdant l'équipe de Kayembe.