Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse de 29 milliards FCFA de la capitalisation du marché des obligations

La capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une baisse de 29,002 milliards de FCFA à l'issue de la journée de cotation du lundi 21 juin 2021.

Cette capitalisation est passée de 6642,353 milliards FCFA la veille à 6613,351 milliards FCFA.

Celle du marché des actions a fini la séance de cotation en hausse de 963 millions, s'établissant à 4830,273 milliards FCFA contre 4829,307 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est élevée à 273,808 millions FCFA contre 528,736 millions FCFA la veille, soit une baisse de 254,958 millions FCFA.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a perdu 0,50% à 131,65points contre 132,31 points la veille. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a par contre gagné 0, 02% à 160,50 points contre 160,47points la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ci-après : BOA Mali (plus 7,46% à 1 585 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 365 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,95% à 1 000 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,33% à 420 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,66% à 5 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 1 710 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,33% à 370 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (moins 3,50% à 3 310 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 1,69% à 1 750 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 1,52% à 650 FCFA).