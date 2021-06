Afrique: Tennis - Brazzaville accueille la Coupe Davis

La cérémonie officielle marquant le lancement de la Coupe Davis Groupe Afrique zone IV aura lieu ce 22 juin, tandis que la lutte pour les deux premières places pour accéder au niveau 3 a débuté ce lundi 21 juin à Brazzaville.

Les différents courts du Complexe sportif la Concorde à Kintélé ont accueilli les premières rencontres de la compétition qui met aux prises jusqu'au 28 juin, une dizaine de pays africains, notamment l'Angola, le Botswana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Namibie, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal et le Congo. pays hôte.

Les tennismen congolais étaient attendus mais ils sont passés complètement à côté de leur match. Le Congo s'est incliné devant l'Angola 0-3. Duhamel Franklin Biboussy s'est incliné en deux manches face à Fernando André (2-6 et 1-6). Brasny Ntomosso n'a pas pu faire mieux devant Zidario Quitomina. L'Angolais l'a également battu en deux manches (3-6 et 4-6). En double, la paire angolaise composée de Fernando André et Nicolau Monteiro a dicté sa loi devant Christ Geovhany Mezenga Lethom et Brasny Ntomosso (6-4 et 6-1). Les Congolais joueront leur deuxième match le 22 juin face à l'Ouganda.

Dans l'autre court, la Côte d'Ivoire a confirmé sa bonne forme devant le Nigeria en l'emportant sur un score de 3-0. Abdoulaziz Bationo a battu le Nigeria Nonso Madueke deux sets à un (5-7, 6-3 et 6-0). Eliakim Coulibaly l'a imité en s'imposant en deux manches face à Uche Oparaoji (6-0 et 6-0). En double, Abdoulaziz Bationo et Eliakim Coulibaly ont offert la victoire finale à la Côte d'Ivoire (7-5 et 6-4) face à Abdul Mumin Babalola et Joseph Imeh Ubon. Le match Cameroun-Sénégal a tenu toutes ses promesses. Les Camerounais l'ont emporté 2-1. Etienne Teboh a porté la première victoire du Cameroun en dominant en deux sets Seydina André (6-3 et 7-6). Blaise Nkwenti Ngwohoh a pris le dessus sur Nicolas Jadoun (6-4, 6-4). C'est en double que le Sénegal a relevé la tête grâce à la paire Hassimiyou Dieng- Yannick Languina qui a battu Boriss Kamdem et Lloyd Sergio Watat Njanga deux sets à un (2-6, 6-4 et 6-4).

Dans la dernière rencontre, la Namibie a dominé le Botswana 3-0. Connor Henry Van Schalkwyk s'est imposé face à Tsepo Mosarwa en deux manches (7-5, 6-1). Codie Schalk Van Schalkwyk a pris le meilleur sur Tsholofelo Tsiang également en deux manches (6-3, 6-0). Et puis la paire Nguvitjita Hinda Daniel Jauss a eu raison de Thato Holmes/ Denzel Seetso 2-1 (2-6, 6-4 et 6-2).