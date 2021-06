Afrique: Le PAPSS, système de paiement dédié au commerce africain, devrait être prêt "d'ici fin 2021" (SG ZLECA)

Dakar — Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), développé spécialement pour le commerce intra-africain et en cours d'expérimentation dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, devrait être prêt "d'ici la fin de 2021", a indiqué le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), Wamkele Mene.

"Le pilotage du PAPSS dans six pays d'Afrique de l'Ouest se déroule très bien et d'ici la fin de l'année, il sera entièrement déployé", affirmé le SG de la ZLECA, officiellement entrée en vigueur le premier janvier dernier.

Une fois ce pilotage achevé, le PAPSS facilitera le commerce sur l'ensemble du continent, et les entreprises qui commercent dans le cadre de la ZLECA pourront le faire sur la "plateforme rentable", a expliqué Wamkele Mene.

Selon lui, cette plateforme est développée en collaboration avec la Banque africaine d'import-export pour faciliter les paiements et formaliser les énormes activités commerciales transfrontalières informelles sur le continent.

M. Mene ajoute que le PAPSS "offrira également des alternatives aux relations bancaires actuelles, coûteuses et longues, afin de faciliter le commerce et d'autres activités économiques entre les pays africains grâce à un système de paiement, de compensation et de règlement simple, peu coûteux et à risque contrôlé".

Il fait observer qu'entretemps, "certaines complexités" liées aux accords commerciaux ont retardé la mise en œuvre complète de la ZLECA sur le continent.

Le SG de la Zone de libre-échange continentale africaine se dit optimiste quant au fait de voir d'autres pays compléter leurs accords pour rejoindre l'Afrique du Sud, le Kenya et l'Egypte où les échanges ont déjà commencé.

"Les accords commerciaux sont très complexes et il faut de la patience pour que le système puisse conclure les négociations. Mais des pays comme le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Egypte ont mis en place leurs systèmes douaniers et sont prêts à fournir l'accès au marché pour les marchandises à transporter à travers leurs frontières", a-t-il signalé.

La ZLECA, initialement prévue pour entrer en vigueur le premier juillet 2020, vise à créer la plus grande zone de libre-échange au monde avec le potentiel de rassembler plus de 1,2 milliard de personnes.