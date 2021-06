Congo-Brazzaville: Football féminin - FCF Amani domine CSF Bikira en finale

La 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin a vécu, avec le sacre du FCF Amani qui disputera pour la première fois de l'histoire la Ligue des champions de football féminin, nouvelle compétition instituée par la Confédération africaine de football (CAF) depuis 2020.

Le FCF Amani a remporté, le 20 juin, au stade des Martyrs à Kinshasa, la 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin. Dans une finale totalement kinoise de cette compétition, la formation d'Amani a battu le CSF Bikira, par un but à zéro, grâce à l'unique réalisation de Marlène Kasaj Yav à la 65e minute de jeu. Avec ce succès, le club entraîné par le coach Chicco Kalunga disputera la première édition de la Ligue des champions d'Afrique de football féminin, compétition instituée par la CAF depuis 2020.

Au terme de la petite finale pour la troisième place, les filles du TP Mazembe ont écrasé celles de la Jeunesse sportive de Kolwezi (JSK) par trois buts à zéro. Esther Dikisha Bushiri a été auteur d'un doublé à la 2e et 61e minutes, et Déborah Boleki Tomole a inscrit l'autre but de Mazembe dames à la 35e minute sur penalty.

L'on rappelle qu'en demi-finales disputées le 18 juin au stade des Martyrs, FCF Amani battait la formation de la JSK par quatre buts à zéro en première rencontre. Dominatrice, la formation d'Amani ouvrait la marque à la 28e minute par Yasongamo Makanda Sarah. Ensuite, Diakiesse Kaluzodi Isabelle (à la 49e minute et 55e minute) et Lusilawu Bafuidinsoni Laurène (à la 89e minute) inscrivaient les trois autres buts du FCF Amani.

En deuxième demi-finale, CSF Bikira se débarrassait de l'équipe féminine du TP Mazembe de Lubumbashi dirigée par Jeef Kapondo (ancien président de la Ligue nationale de football) aux tirs au but (sept tirs à six). A la fin du temps règlementaire, les deux équipes étaient à égalité d'un but partout. Ngalula Déborah ouvrait la marque dès la 7e minute pour CSF Bikira, avant l'égalisation de Muyenga Mawanda Agnès à la 77e minute pour Mazembe. Au total, dix-sept clubs de football dames de Kinshasa et de quelques provinces avaient pris part à cette 12e édition de la Coupe du Congo de football féminin.