Zambie: Patson Daka à Leicester, c'est chaud !

Ce ne serait plus qu'une questions de jours pour l'officialisation du transfert de Patson Daka à Leicester City. Un accord oral a été déjà trouvé entre le club anglais et Salzbourg.

Leicester City est très actif dans ce mercato en vue de se renforcer sur le plan offensif. Les Foxes vont boucler la signature de Patson Daka, selon le journaliste Fabrizio Romano cité ce lundi par Foot Mercato.

Selon la source, les deux parties se sont déjà convenues d'un accord oral au sujet du montant du transfert. L'international zambien serait d'accord pour un contrat jusqu'en 2026 avec le club anglais.

Leicester have a verbal agreement since last Friday with RB Salzburg to sign Patson Daka, the bid has been accepted. It's done - medicals pending. 🔵🦊 #LCFC

This week paperworks and contracts [until 2026] will be completed to announce the new signing as soon as possible. #Daka https://t.co/KonjqtUhQx

- Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2021

L'arrivée de l'attaquant de 22 ans serait une bonne nouvelle pour les Foxes. Avec le RB Salzbourg, Daka a inscrit 27 fois en 28 matchs du championnat d'Autriche cette saison.