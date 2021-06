Nigeria: PSG - Ce que Jay-Jay Okocha pense de Wijnaldum !

Jay-Jay Okocha a commenté la forme de Wijnaldum, nouvelle recrue du Paris Saint-Germain qui joue actuellement l'Euro avec les Pays-Bas. La légende nigériane se dit impressionnée.

L'ancien international nigérian a été très impressionné par la performance ce lundi de l'international néerlandais face à la Macedoine du Nord. Auteur d'un doublé, le joueur a largement contribué au succès des siens (3-0).

"Il a été exceptionnel pour cette équipe néerlandaise, le capitaine de l'équipe qui fait avancer son équipe... Et il contribue beaucoup en défense. C'est un joueur très discipliné et un milieu de terrain moderne - nous parlons de joueurs qui pourraient aller de box en box - il est l'un d'entre eux. Il marque des buts et garde une bonne forme pour l'équipe. Il protège également les quatre arrières. C'est donc un très bon joueur", a déclaré Okocha sur SuperSport TV.

Après la fin de son contrat avec Liverpool, Georginio Wijnaldum s'est engagé il y a quelques jours au PSG pour trois ans. Okocha, espère que l'arrivée du Néerlandais va aider considérablement le club français dans sa quête du trophée de la Ligue des champions.

"J'espère. Eh bien, c'est mon ancienne équipe et je suis un grand fan du PSG... J'aime le fait que le club soit ambitieux et qu'il progresse... Il a l'air d'avoir retiré la pression de ses épaules et il joue avec beaucoup plus de liberté", a-t-il poursuivi.