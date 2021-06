Gabon: Festival International Agroculturel « La Renaissance des Etoiles »

L'Institut Français du Gabon (IFG) présente du 19 au 26 juin 2021 le Festival International Agroculturel dénommé la Renaissance des Etoiles initié par l'association culturelle et artistique Slam Action en collaboration avec le duo de poésie Tic-Tac Slam.

Cette rencontre culturelle verra la participation d'artistes internationaux venu du Togo, de la côte d'ivoire, du Bénin et du Canada et se déroulera progressivement dans les communes de Libreville, Ntoum et Akanda.

A travers ce projet qui a pour objectif de réconcilier l'humanité avec son environnement, Slam action et Tic-Tac Slam proposent une approche artistique, culturelle et agricole dit Agroculturel en vue de réaffirmer leur engagement en faveur de l'éducation et du bien-être par la pratique de l'art et de la culture.

Pour clôturer cette tournée, le spectacle se tiendra le 26 juin 2021 dans la salle 400 de l'IF. Cette représentation a la particularité de plonger le public en immersion dans la Forêt légendaires des abeilles, riches en son et en lumière.