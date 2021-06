Algérie: Illizi - Larges travaux d'aménagement du poste frontalier de Debdeb

Illizi — De larges travaux d'aménagement sont menés actuellement au niveau du poste frontalier terrestre de Debdeb (wilaya d'Illizi) en prévision de sa réouverture prochaine aux activités commerciales avec la Libye conformément aux instructions des hautes autorités du pays, a-t-on appris auprès de la wilaya.

Les autorités de la wilaya d'Illizi s'attèlent au parachèvement des procédures techniques et logistiques pour préparer le poste frontalier Debdeb (Algérie)-Ghadamès (Libye) dans les plus brefs délais, après la décision de sa réactivation et réouverture aux activités commerciales entre les deux pays.

Les travaux concernent également l'entretien et la maintenance des installations techniques de ce poste frontalier terrestre, à l'instar du bureau de contrôle sanitaire et de l'inspection de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, avec un renforcement de leur encadrement humain.

Les chantiers ouverts touchent aussi l'aménagement d'espaces, mitoyens au Poste frontalier, pour accueillir des édifices administratifs et de services dans le cadre de la promotion de l'investissement dans les régions frontalières et du rapprochement des prestations bancaires et administratives des opérateurs économiques.

Inspectant récemment l'évolution des travaux, le wali d'Illizi, Mustapha Aghamir, a instruit les responsables concernés à accélérer le rythme de réalisation et redoubler d'efforts pour rattraper les insuffisances relevées afin de livrer le projet, avec toute ses composantes, dans les meilleurs délais.

Dans le même cadre, une commission mixte regroupant les représentants des ministères et des instances concernées est attendue en début de semaine prochaine pour s'enquérir de l'état de préparation et de disponibilité du Poste frontière de Debdeb, en prévision de sa réouverture prochaine aux activités commerciales, ont fait savoir les services de la wilaya d'Illizi.