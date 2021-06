Algérie: Para-powerlifting - Un sans faute pour les trois athlètes algériens engagés à Dubaï

Dubai — Les trois athlètes algériens de powerlifting, Hocine Bettir, Hadj-Ahmed Beyour et Samira Guerioua ont réalisé un sans faute, lors de la 11e édition de la Coupe du monde de para-powerlifting de Fazza, à Dubaï (Emirats arabes unis), avec à la clé, trois billets pour les Jeux paralympiques de Tokyo (24 août -5 septembre), à la grande satisfaction du staff technique national.

"Avoir trois athlètes dans une seule édition des Jeux paralympiques est une grosse performance qui nous réconforte et récompense une année extrêmement difficile surtout pour les athlètes", s'est réjoui l'entraineur nationale Mohamed Salah-Eddine Benatta, dans une déclaration à l'APS.

En effet, les powerlifteurs algériens ont souffert de la situation sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, ratant trois compétitions qualificatives au JP2020 au cours du mois mai : la Coupe du Monde de Manchester et les tournois de Pattaya en Thaïlande et de Tbilissi en Géorgie.

A Fazza, Hadj-Ahmed Beyour a réussi l'essentiel, avec un 3e et dernier essai chez les -49kg, comptabilisé à 147kg, suffisant pour lui offrir la 6e place du tournoi, et surtout la 7e position au classement paralympique, synonyme d'une place réservée aux JP-2020.

La joie de l'athlète était grande et indescriptible: "Je suis comblé de joie. J'ai trop souffert avec mes coéquipiers et notre staff pour arriver à cette performance qui était notre objectif principal pour cette fin de mandat paralympique. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et cru en mes chances de qualification", a déclaré Beyour.

L'euphorie s'est poursuivie à Dubaï, après la confirmation de qualification de Samira Guerioua chez les -45kg, une catégorie, pourtant à laquelle elle n'avait pas pris part lors du rendez-vous de Fazza. " Certes, Guerioua a participé au concours des -41kg (une 9e place avec 84kg soulevé, et nouveau record d'Algérie). Mais, comme elle est aussi classée dans la catégorie des 45kg et la comptabilisation de sa nouvelle charge de 84kg, lui permet de consolider sa 7e position paralympique dans cette catégorie et du coup lui offre un billet pour Tokyo-2020", a expliqué l'entraineur national.

Guerioua participera pour la deuxième fois consécutive, à des Jeux paralympiques après ceux de Rio de Janeiro en 2016, où elle avait reçu une invitation.

"Je réalise un objectif qui m'était difficile d'imaginer en raison de plusieurs facteurs en cette période du Covid-19. Dieu merci, ma saison est sauvée, et à Tokyo, je tacherais de faire mieux que la 6e place de Rio", a indiqué la native de Constantine.

Grâce à belle prestation à Fazza, Hocine s'est adjugé l'or et s'est hissé à la 4e position au classement paralympique, assurant du coup, sa présence, pour la seconde fois de suite, à des Jeux paralympiques, après l'édition 2016.

Bettir a devancé Jorge Carinao (Chine), auteur de 190kg et le Britannique Mark Swan (179 kg).

Pour sa part, l'entraineur national qui n'a pas caché sa grande joie, s'est montré très soulagé par les performances de ses athlètes. " Ces deux dernières années, on a eu très peur, car beaucoup de chose nous manquait, surtout les compétitions afin d'évaluer nos athlètes sur le plan technique notamment. Les performances réalisées sont importantes mais le plus dur attend nos athlètes à Tokyo.