Algérie: Législatives - Des députés indépendants annoncent "leur soutien" au programme du Président Tebboune

Alger — Des députés des listes indépendantes élus aux législatives du 12 juin ont annoncé, lors d'une réunion tenue à Alger, "leur soutien et appui" au programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de poursuivre la marche de l'édification de l'Algérie nouvelle avec "des fondements politiques et des pratiques démocratiques qui prônent le développement dans tous les domaines".

"Nous sommes les élus des listes indépendantes aux législatives du 12 juin. Nous serons des membres actifs au sein d'un bloc et d'une classe large plus cohérente et efficace, en vue de soutenir et appuyer le programme du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à édifier une Algérie Nouvelle aux contours clairs avec des fondements politiques et une pratique démocratique qui prônent le développement dans tous les domaines", lit-on dans un communiqué sanctionnant cette réunion.

Les nouveaux députés indépendants ont valorisé, dans leur communiqué, "l'engagement" du président de la République à "mettre en œuvre ses engagements pour le parachèvement de l'édification institutionnelle, en consécration d'une nouvelle ère qui caractérisera l'Algérie nouvelle au sein de mécanismes constitutionnels et juridiques garantissant l'intégrité et la crédibilité dans la pratique démocratique".

Ils ont présenté, dans le communiqué, " leurs remerciements aux acteurs de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)", saluant en même temps, " son effort actif et sa performance dans la préparation et la supervision de l'opération électorale et la proclamation de ses résultats préliminaires dans la transparence et la régularité et dans le respect de la Loi, comme l'une des issues de l'amendement constitutionnel de l'année 2020".

Il a salué à cette occasion "la disposition et l'engagement" de l'institution militaire et de l'ensemble des services de sécurité qui ont sécurisé l'opération électorale", se félicitant du rôle des services médicaux qui "ont veillé sur la santé des citoyens durant la conjoncture sanitaire actuelle", ajoute le communiqué.

Après avoir estimé que la confiance placée en leur personne "était l'une des constantes de l'identité politique et le résultat du changement auquel aspire le peuple à travers les urnes", les députés indépendants ont "salué la classe politique, toutes formations confondues, pour sa contribution à ce rendez-vous démocratique très important (législatives du 12 juin)".

Ils se sont dits "conscients de la confiance" du peuple, soulignant que cette confiance populaire "sera renforcée selon une vision ambitieuse qui sert l'intérêt du citoyen et renforce ses droits".

A noter que cette première réunion de concertation des députés indépendants a vu la présence de plus de 70 députés de différentes listes indépendantes.

Les listes indépendantes avaient obtenu 78 sièges selon les résultats préliminaires annoncés par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), devancées par celles du FLN qui a décroché 105 sièges sur les 407 que compte l'Assemblée populaire nationale (APN).