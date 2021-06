Algérie: Le groupe Sonelgaz capable d'intégrer les marchés africains en toute aisance

Blida — Les ressources et capacités dont dispose le groupe Sonelgaz lui permettent de pénétrer aisément les marchés africains, a affirmé lundi à Blida le Président directeur général (PDG) du groupe Chaher Boulakhras.

Lors d'une rencontre sur le thème "Industrie électrique: le marché des équipements électriques et les potentialités d'exportation", organisée par le Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), M. Boulakhras a indiqué que"le groupe Sonelgaz est capable de pénétrer les marchés africains en toute aisance", observant que ce Groupe "réalise un excédant de production, en dehors des périodes de pic de consommation".

Le PDG de Sonelgaz a fait part, à ce titre, de la signature, par son groupe, de mémorandums d'entente avec un nombre de pays africains, au moment où des consultations sont en cours avec des représentations diplomatiques de pays africains en Algérie, en vue de leur fournir cette énergie, dans le cadre de la nouvelle stratégie de Sonelgaz visant son ouverture sur le monde extérieur, dont notamment le continent africain", a-t-il informé.

Outre l'exportation de cette énergie vitale, le groupe Sonelgaz œuvre, également, à exploiter les opportunités offertes par le continent africain, notamment en matière des interventions de maintenance, la formation et l'engineering, "un domaine, dont les revenus pourraient dépasser le double des rentrées des exportations", a ajouté le même responsable.

Des représentants de départements ministériels, d'établissement bancaires et financiers et d'entreprises publiques et privées activant dans le domaine de l'électricité, ainsi que des experts, chercheurs et représentants d'ambassades de pays africains en Algérie, ont pris part à cette manifestation, qui s'inscrit au titre d'une série de rencontres initiées par le CNESE.

La rencontre devrait aboutir à l'émission d'une série de recommandations qui feront l'objet d'une feuille de route à introduire auprès des pouvoirs publics, en vue de soutenir les exportateurs potentiels du secteur de l'énergie électrique et de la mise au point d'un plan d'action pour l'amélioration de la formation des ingénieurs et techniciens du domaine, des secteurs public et privé.