Madagascar: Orange Pro League - Cosfa fait plier le leader

Belle victoire pour Cosfa. Occasion ratée pour l'AS Adema. L'interprétation du résultat d'hier diffère selon les points de vue. Cosfa a, en effet, battu l'AS Adema sur la plus petite des marges (1-0), dans le cadre de la deuxième journée des Playoffs retour en Orange Pro League. Une courte mais importante victoire acquise sur la pelouse du complexe sportif de Vontovorona, grâce à un but de Dimby. Ce dernier a profité d'une remise de la tête de l'international Berajo, pour marquer à bout portant et pour offrir les trois points à son club (37e).

Cette action revêt d'une valeur capitale pour les militaires. Tout d'abord, ils s'offrent le scalp du leader du classement général. Mais aussi et surtout, ils se repositionnent dans la course au titre. Pour l'équipe d'Ivato par contre, elle est passée à côté d'une belle opportunité. Elle aurait pu être sacrée si elle s'était imposée. Mais elle a raté sa première balle de match. Elle garde tout de même son destin en main. Il restera une ultime journée ce jeudi, pour se reprendre et pour décrocher la quatrième couronne nationale de son histoire.

Doublé

Tout comme Cosfa , l'Ajesaia se relance également dans la bataille pour le titre de champion. Et ce, après avoir dominé la lanterne rouge, le Five FC (2-1). Les Bleus et Jaunes peuvent remercier Rojo, auteur d'un joli doublé, en exploitant parfaitement une passe en profondeur en première période (21e) et en marquant de la tête en seconde période (72e). Avec deux buts d'avance, l'Ajesaia pouvait gérer. La réduction du score de Nambinina (77e) pour la formation du Ve arrondissement n'a plus impacté sur l'issue de la rencontre. Au général, l'AS Adema reste sur le fauteuil de leader (9 pts). Cependant, sa première place est sérieusement menacée par l'Ajesaia et Cosfa (8 pts). Pour sa part, Five FC est bon dernier (3 pts). L'ultime journée de ces Playoffs est prévue ce jeudi, toujours à Vontovorona.