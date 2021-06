Madagascar: MICA - Sortie de promotion des commissaires de commerce

Ce sont les nouveaux commissaires et contrôleurs de commerce issus de la 9e promotion.

Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat vient de procéder à la graduation de la 9e promotion des commissaires et contrôleurs de commerce baptisée MADIO. Ils ont suivi une formation pendant 24 mois à l'Ecole Nationale d'Administration de Madagascar. Leur prestation de serment a eu lieu hier au Tribunal de Première Instance à Anosy. Il faut savoir que ces nouveaux commissaires et contrôleurs de commerce vont renforcer l'équipe du ministère de tutelle en matière de suivi et de coordination du secteur commercial.

En effet, ils jouent un rôle important sur le marché dans le but d'assurer la protection des consommateurs face aux marchandises illégales et contrefaites tout en coordonnant la facilitation de l'approvisionnement des produits de première nécessité sur le marché intérieur. Après leurs formations, les nouveaux sortants ont réaffirmé leur engagement à respecter l'intégrité en se concentrant sur les enquêtes et les infractions commerciales.

Ils contribuent également à la conception des stratégies ou des plans d'actions visant à élaborer des textes réglementaires ou à mettre en application des lois qui régissent le marché intérieur. Ce qui permettra de lutter contre la concurrence déloyale tant sur le marché local qu'international.