Madagascar: Rinah Rakotomanga - Nommée Conseiller d'Ambassade à Paris

Comme nous l'avions laissé entendre au lendemain de son remplacement, l'ex Directrice de la Communication et des Relations Publiques auprès de la Présidence est recasée à Paris.

Elle a officiellement pris sa fonction hier, et l'a annoncé sur son compte Facebook. Rinah Rakotomanga, ancienne Directrice de la Communication et des Relations Publiques auprès de la Présidence de la République vient d'être nommée Conseiller d'Ambassade auprès de l'Ambassade de Madagascar à Paris. Son décret de nomination date du 8 juin dernier. L'ancienne DCRP fait donc son come-back au bureau de l'Ambassade à l'Avenue Raphaël, 75016 Paris. Faut-il rappeler que sous la Transition de 2009 à 2014, Rinah Rakotomanga y avait déjà occupé un poste.

Apporter sa contribution à la normalisation de la relation diplomatique entre la France et Madagascar ; assurer le suivi des dossiers économiques et des dossiers chauds du moment ; et renforcer la cohésion et la solidarité au sein de la diaspora. Ce sont entre autres les missions principales que le président Andry Rajoelina aurait confiées à son ancienne DIRCOM. Pour l'heure, elle continue aussi d'assumer son rôle en tant que Vice-présidente de la compagnie Air Madagascar.

Dossier brûlant. La question est de savoir si cette femme de caractère, ayant marqué la première moitié de ce quinquennat du président Andry Rajoelina parviendra à appuyer le Comité mixte pour la gestion des Îles Éparses pour entamer une démarche auprès des autorités françaises afin de permettre la reprise des négociations pour la restitution de ces îles malgaches. Un dossier brûlant qui, depuis quelques temps, alimente une tension permanente entre la France et la Grande Île. Il convient de rappeler d'ailleurs que Rinah Rakotomanga faisait partie de la délégation malagasy ayant rencontré le président français Emmanuel Macron au mois de mai 2019.

Une rencontre durant laquelle les deux présidents ont fait une déclaration conjointe sur la restitution à Madagascar de l'île Europa, Bassas da India, Juan de Nova, les îles Glorieuses et Tromelin. Jusqu'ici, les termes de cette entente n'ont pas encore été mis en œuvre. À travers les commentaires sur Facebook, les messages de félicitations des internautes à l'endroit de Rinah Rakotomanga fusent. Il serait intéressant de connaître comment va se dérouler sa rencontre avec des grandes figures de l'opposition et du « Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara » (RMDM) en Europe telles que les Fanirisoa Ernaivo, Anthelme Ramparany, Fleury Rakotomalala et Marc Randrianisa.