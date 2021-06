Madagascar: « Forum diplomatique d'Antalya » Turquie - Participation du ministre Dr Tehindrazanarivelo Djacoba

Le ministre des Affaires étrangères, Dr Tehindrazanarivelo Djacoba A. S. Oliva a participé au Forum diplomatique d'Antalya, qui s'est tenu du 18 au 20 juin 2021.

Ce rendez-vous constitue un rassemblement de haut niveau des professionnels de la diplomatie, des dirigeants politiques, des faiseurs d'opinion et des universitaires. Avec comme thème « Diplomatie innovante, nouvelle ère, nouvelle approche », cet événement constitue une opportunité pour discuter des grands enjeux contemporains et fournir une plateforme de dialogue pour l'établissement de solutions innovantes aux défis régionaux et mondiaux.

Potentialités. Ce déplacement en Turquie revêt une importance particulière pour la délégation malgache dans la mesure où il a permis de marquer la présence de Madagascar à cette première édition du Forum. Il s'agit notamment de la promotion des potentialités économiques qui a permis de mettre en lumière les réalisations de l'Etat malgache dans différents domaines. Ce fut également une occasion de faire la promotion de Madagascar en tant que terre d'opportunités pour les investissements.

Au Forum, le ministre a participé au panel de discussion sur «L'énergie : quel avenir nous attend ? », et en a profité pour mettre en avant les efforts fournis par l'Etat malgache dans ce domaine, notamment le passage vers la production d'énergie propre, la mise en place du REDD+ et la nécessité de garantir une répartition juste et équitable des investissements dans le domaine de l'énergie, compte tenu de son importance pour l'industrialisation. En marge de sa participation à cette importante rencontre, le ministre des Affaires étrangères s'est entretenu avec son homologue SEM Mevlüt Çavusoglu, ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie.