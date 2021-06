Afrique: Phokeer au milieu de la nuit - « kot nou'nn arive la ? »

L'exercice en comité du budget, qui a commencé hier, est souvent laborieux. Le Speaker de l'Assemblée nationale l'a appris à ses dépens hier soir. En somme l'Appropriation Bill est censé permettre aux députés de passer en revue les dépenses et allocations financières de tous les ministères, ligne par ligne. A la fin, quand l'Appropriation Bill est voté, ce sont toutes les dépenses des ministères qui sont validées et actées.

Cet exercice exige que le Speaker soit toujours très concentré car à n'importe quel moment et sur n'importe quelle « ligne comptable » en revue, un député peut interpeller le ministre en question pour qu'il explique chaque roupie dépensée ou budgétée. On ne peut pas dire que c'était le cas de Sooroojdev Phokeer peu après 22 heures hier.

A l'agenda : le budget du Prime Minister's office. A un moment, Pravind Jugnauth a demandé l'intervention de Sooroojdev Phokeer lorsque les députés Joanne Tour et Kavi Doolub ont posé des questions sous une section regroupant tous les projets au lieu d'en cibler un par un. «Maybe you could provide some guidance to the members because questions must relate to an item and not total expenditure», a demandé le Premier ministre. Or, le Speaker était lui-même dépassé par l'exercice et a demandé aux 'clerks' présentes: «kot nou'nn arive la?»

Visiblement perdu, Sooroojdev Phokeer a finalement décidé de suspendre la séance pour une dizaine de minutes à 22h27. Ce qui a amusé les parlementaires, y compris le Premier ministre et le député de la majorité Kavi Doolub, qui était sur le point d'adresser une autre question avec le feu vert du Speaker. «Li pe al apran», devait lancer Rajesh Bhagwan juste avant que le son ne soit coupé par les techniciens assurant le 'livestream' officiel des travaux. Apres la suspension temporaire, le Speaker a rappelé aux membres qu'il fallait procéder au page par page pour le bon déroulement de l'exercice avant de demander (encore) aux 'clerks' : «kot nou'nn arive la ?»