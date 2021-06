Cote d'Ivoire: Livre/"Pourtant, tu me l'avais promis..." de Massara Sylla - Entre intrigues, jalousie et trahison !

Son amour pour l'écriture remonte à depuis son adolescence, au collège moderne Jeunes filles d'Anyama puis au lycée William Ponty de Yopougon. Bien qu'elle ait choisi des études d'infirmière en Allemagne après son baccalauréat, Massara Sylla, c'est d'elle qu'il s'agit, n'a pas pour autant oublié sa passion première.

Aujourd'hui, son rêve de devenir écrivaine est devenu réalité. Elle vient de publier son premier roman intitulé "Pourtant, tu me l'avais promis...". Édité par la maison d'édition Nei-Ceda, ce roman entraîne le lecteur dans un tourbillon d'émotions où intrigues, jalousie et trahison forment la trame de l'histoire de Sanata, le personnage principal.

En effet, Sanata est une belle jeune femme. Malgré sa stérilité, elle vit le parfait bonheur avec son mari Amadou. Mais un jour, tout son univers s'effondre quand elle surprend l'amour de sa vie en flagrant délit d'adultère à son bureau. Désillusionnée, Sanata fait une tentative de suicide... Et c'est là, sur le chemin des urgences en réanimation, à l'hôpital, que débute la palpitante et émouvante histoire construite par l'auteure autour de plusieurs thèmes qui parlent au quotidien de chaque lecteur.

Le roman qui compte 240 pages a été structuré autour de 26 chapitres. Massara Sylla déroule l'histoire de Sanata dans un style fluide, facile à lire. Elle décrit la vie de l'héroïne comme un labyrinthe aux multiples tournants.

On s'y perd souvent, on s'y engage sans connaître son aboutissement et parfois même on se retrouve au point de départ. Cependant, le plus important, est de ne jamais désespérer, de toujours regarder et aller de l'avant en se fixant des repères et un but.

"Pourtant, tu me l'avais promis..." pose plusieurs problématiques, notamment la stérilité et les pesanteurs familiales de la société africaine qui en découlent, la fidélité et l'infidélité, le principe de l'amitié, la persévérance, la complexité de l'amour et du bonheur.