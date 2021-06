Cote d'Ivoire: Musique - Le groupe Woya présente un Best-of collector "Kacou Ananzè"

Le groupe Woya célèbre, cette année, ses 35 ans d'existence.

Une formation musicale qui a été créée en 1984, à Divo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, puis dissoute en 1988.

Par la suite, le groupe Woya a fait son retour sur la scène musicale en 1990 puis en 1998 avec son style fanfare, afro-zouk et mapouka.

En prélude à cet anniversaire, qui se déroulera dans le dernier trimestre de l'année 2021, le groupe a présenté le 19 juin à la Fnac Cap Sud, en Zone 4, un Best off Collector baptisé "Kacou Ananzê".

« Le groupe Woya sort un best off collector, un coffret dans lequel se trouvent deux Cd de 16 titres par Cd avec nos meilleures chansons sorties en 1985 », a présenté l'arrangeur, producteur et compositeur, David Tayorault, lead vocal du groupe.

Poursuivant, il a indiqué que l'idée de la production d'un Best off collector a germé, en vue de refaire la promotion et la valorisation des chansons originales du groupe Woya depuis sa naissance.

Le conférencier précise la particularité de cette œuvre musicale: « Sur cet album, nous avons décidé de faire intervenir la nouvelle génération d'artistes. Notamment Josée, Bebi Philippe, Nach, Zouglou markers et killer », a-t-il précisé.

David Tayorault, au nom du groupe Woya, a rappelé que c'est un contrat musical à vie que ce mythique groupe a signé avec les Africains en général et en particulier les Ivoiriens. « Nous ne cesserons jamais de donner de la joie de vivre aux amoureux de la musique ivoirienne. Car, grâce à nos belles chansons et mélodies, certains Ivoiriens et Ivoiriennes sont dans l'allégresse », a-t-il conclu.