Cote d'Ivoire: Tourisme et hôtellerie - Siandou Fofana inaugure deux hôtels à Korhogo et Kouto

Le ministre du Tourisme et des Loisirs a présidé les cérémonies d'inauguration, les vendredi 18 et samedi 19 juin, des hôtels Iris Le Mont Korhogo dans la capitale du Poro, et à Kouto dans la Bagoué.

Dans son adresse à l'assistance, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a exprimé sa satisfaction quant à la réalisation de ces deux hôtels de standing.

C'est pourquoi, il a salué, au nom du Gouvernement, ce projet intégré d'hébergement, de divertissement et de loisirs dans la capitale de la région du Poro. Qui, non seulement réaffirme l'attractivité de la destination ivoirienne, mais aussi, l'optimisme des opérateurs économiques locaux en la capacité de rebond de l'industrie touristique, et traduit dans les faits, l'essor de champions nationaux, dont M. Dossongui Koné est l'une des têtes de pont, qui s'érige comme l'une des ombres tutélaires de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire.

En effet, pour le Ministre, ce complexe renforce le positionnement robuste et la position géostratégique de Korhogo qui est à équidistance de Sikasso et Bobo-Dioulasso, villes secondaires les plus importantes du Mali et du Burkina-Faso. Car, avec ses commodités et dans la perspective de l'ouverture du futur port sec de Ferké, à proximité, l'hôtel constituera un point incontournable de toutes les activités des pays limitrophes. Toute chose qui s'inscrit dans la stratégie de développement touristique « Sublime Côte d'Ivoire », l'un des leviers de la Côte d'Ivoire Solidaire.

Notons que la cérémonie d'inauguration a enregistré la présence de nombreuses personnalités dont celle du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Porte-parole du Gouvernement, Amadou Coulibaly, fils, élu et cadre de la région. Ainsi que celle de l'ancien ministre, homme d'affaire et philanthrope ivoirien Dossongui Koné, Pdg de la holding Atlantic Financial Group (AFG), qui a investi plus de 3 milliards de FCFA à la réalisation de cet établissement de 4 étoiles qui s'étend sur environ 3 hectares.

Dans son adresse, Siandou Fofana a indiqué que ce réceptif, bâti sur les fondations de l'ex- hôtel éponyme, Le Mont Korhogo, de la chaîne étatique Sietho, répond désormais, aux commodités et normes internationales, avec ses 46 chambres standards, 2 appartements de standing, 4 suites Juniors et 1 suite exécutive dotée d'un mobilier haut-de-gamme, qui constitue ainsi un motif de fierté pour la tutelle dont il assume les rênes.

Par ailleurs, l'établissement, côté gastronomie, offre une table gourmande et raffinée avec un focus sur l'art de la table ivoirienne. Sur l'aspect des loisirs, de la piscine à la pizzeria, en passant par le night-club, le mini zoo, la galerie marchande, le parc boisé et les divers espaces de vie, c'est une ville dans la ville.

Le ministre en a profité pour sacrifier à un devoir de mémoire, doublé de reconnaissance au regretté Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Qui caressait le rêve de réhabiliter cet hôtel, que Dossongui Koné a réalisé.

Le nec plus ultra, c'est que la gestion du réceptif hôtelier est l'affaire du groupe Iroko, une marque ivoirienne dont le Directeur général, Josaphat Oulai, décline un portefeuille croissant avec une qualité de service qui intègre la vision de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire. Qui est d'établir le Tourisme Made in Côte d'Ivoire dans le 5 majeur africain.

Dans le même élan, le président Dossongui Koné a, sorti dans un écran de verdure, un autre réceptif, Le Printemps Katana, à Kouto, région de la Bagoué dont il est originaire. Hôtel dont le ministre Siandou Fofana a procédé à l'ouverture officielle, le samedi 19 juin, en compagnie de son collègue de la Construction du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Koné, fils de la localité.

Cet hôtel se fond dans le paysage architectural local, avec un accent prononcé sur l'écotourisme. Il comprend 24 chambres et 2 appartements. C'est le lieu idéal pour une évasion en pleine nature mais aussi et surtout pour s'imprégner de la culture sénoufo.