Maroc: Achraf Hakimi - Le PSG prêt à payer 75M€ bonus inclus pour le Marocain

Le Paris Saint-Germain se rapproche d'une signature de l'international marocain de l'Inter Milan, Achraf Hakimi.

Cela fait plusieurs semaines que le Paris Saint-Germain négocie avec l'Inter Milan pour le latéral droit marocain, Achraf Hakimi. Samedi dernier, la Gazzetta dello Sport informait que l'offre du PSG était passée de 60 à 70 M€. Ce mardi, Sky Sport Italia révèle que le montant a atteint les 75 M€ bonus compris que réclamait l'Inter.

« Les Français sont prêts à offrir 75M€, explique Sky Sport. Une offre qui n'est pas encore officiellement arrivée sur la table des cadres de l'Inter, mais dans les prochains jours la négociation pourrait être débloquée. La vente de Hakimi pour 75 millions d'euros, bonus inclus, rapprocherait l'Inter de l'objectif des 100M€ de revenus lors du mercato. Un sacrifice nécessaire pour des raisons budgétaires, avec le PSG de plus en plus en pole position. Les contacts entre l'agent et le club sont continus et l'Inter sent la piste française plus chaude. »

Les Nerazzurri ont besoin de vendre pour 100 M€ cet été et ont décidé de sacrifier Hakimi (22 ans), prépondérant dans le titre de champion d'Italie acquis la saison passée. L'Inter n'attendrait plus que l'offre officielle du club parisien pour l'accepter. Chelsea, principal concurrent du PSG dans ce dossier, refuserait de jouer la surenchère.