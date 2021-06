Cote d'Ivoire: Musique - Le groupe Woya présente officiellement son nouvel album

David Tarorault a procédé à la dédicace du nouvel album du groupe Woya, dont il est le leader Vocal samedi 19 Juin 2021 à la Fnac.

Après plus de 35 années de carrière, le mythique groupe auteur de quatre albums décide de sortir un cinquième intitulé "Best Of Collector". Cet album est composé de 32 titres dont 16 chansons originales et 16 remix sur lesquelles plusieurs artistes Ivoiriens ont posé leurs voix.

Cette œuvre sortie le 14 Juin 2021 est le fruit de 5 années de dur labeur. Pour eux, ce best of est né pour renouer "le contrat entre Woya et les Ivoiriens".

«L'idée de ce best of est né il y a pratiquement 5 ans. Le message, c'est de faire comprendre aux gens que Woya, c'est un contrat à vie avec les Ivoiriens. Tout ce qui découle de Woya a influencé 3 générations de musiciens en Côte d'Ivoire », a affirmé David Tayorault.

Au terme de cette dédicace, l'artiste a confié qu'un grand concert sera offert au public Ivoirien en marge de leurs 35 ans de carrière.