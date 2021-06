Cote d'Ivoire: Région du Bélier bientôt, un barrage hydro-agricole à raviart

Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, qui avait à ses côtés, quelques membres du gouvernement dont le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kouassi Kobenan Adjoumani a procédé le vendredi 18 juin 2021 à Raviart , département de Didiévi, au lancement officiel des travaux de construction du barrage hydro-agricole et de l'aménagement des périmètres rizicoles ; à la remise officielle du centre de formation agropastoral de Raviart et au lancement officiel du projet d'appui au développement des activités et de l'emploi des jeunes dans les filières manioc et maraîchages par le développement de la formation professionnelle et l'accompagnement de projet dans la région du Bélier dénommé, Adfa-Bélier.

A l'occasion, le ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani a rappelé le long processus du futur barrage qui est une initiative du président Jeannot Ahoussou Kouadio. À cet effet, il a rendu un hommage au président du Sénat. Poursuivant, il a indiqué les efforts du gouvernement ivoirien, surtout dans la transformation structurelle de l'économie agricole qui constitue l'un des piliers essentiels de la politique de développement social et économique prônée par le président Ouattara. « Et c'est sur cette vision que repose le programme national d'investissement agricole de deuxième génération dont la mise en œuvre se fait à travers neuf agropoles. Le projet pôle agro- industriel du Bélier (2PAI-Bélier) est le premier agropole à être mis en œuvre », a-t-il fait savoir.

En outre, il a rappelé les investissements réalisés dans le département de Didiévi, en plus du barrage de Raviart par 2 PAI-Bélier. Pour un investissement de 4 milliards 477 millions de francs CFA. Il a été, entre autres ,réalisé 293 hectares de périmètre rizicole dans les localités de Didiévi, Boli et Raviart ; le renforcement de l'accès à l'eau potable dans 40 différentes localités ; la construction de 22 salles de classe et 5 cantines scolaires à Didiévi, Boli et Raviart, la réhabilitation de 157 kilomètres de piste rurale ; la mise en place d'une zone pastorale pour encadrer le parcours des animaux et réduire les conflits agriculteurs- éleveurs. Il a précisé que tous ces investissements en cours ont un seul but : améliorer le bien-être par la création de revenus additionnels et de nouveaux emplois pour les jeunes et pour les femmes. Ainsi, il a demandé aux populations de demeurer confiantes en l'avenir de leur région et de se mobiliser pour le succès total des activités 2PAI-Bélier dans leur localité respective.

Par ailleurs, en réponse aux doléances faites par le président du Conseil régional du Bélier, le ministre d'État a laissé entendre ceci : « Vous voulez que je vous aide, on vous a déjà aidé. Et le président de la République, vous voyez tous ces investissements qu'il est en train de faire. Mais vous savez quand on aide, il faut en être aussi reconnaissant (... ) Il faut qu'en retour nos parents nous le rendent. A défaut de nous donner toutes les voix, il faut au moins diviser par deux pour que nous ayons la moitié et que vous aussi vous puissiez avoir la moitié».

Acka Eponou Valérie, coordonnatrice du projet 2 PAI-Bélier a indiqué que financés par l'État de Côte d'Ivoire (1 ,8 milliard de Fcfa) et la Bad (880 millions) pour un montant global de 2,7milliards fcfa, les travaux de construction du barrage hydro- agricole de Raviart et d'aménagement d'un périmètre rizicole (300 Ha) dureront 18 mois avec une date d'achèvement fixée à janvier 2022. Quant au centre de formation, ce projet est issu du programme Archipelago qui est une initiative africaine de l'Union Européenne pour la formation de professionnels en faveur de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Il vise la formation de 360 jeunes dans la région du Bélier, qui seront accompagnés dans la réalisation de leurs projets agricoles principalement dans les filières maniocs et maraîchages...