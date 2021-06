Maroc: L' excellence récompensée

Cérémonie à Casablanca en l'honneur des élèves admis aux concours d'accès aux grandes écoles françaises

Une cérémonie pour célébrer les élèves des classes préparatoires qui se sont distingués aux concours d'admission aux grandes écoles françaises, a été organisée mercredi par l'Académie régionale d'éducation et de formation de Casablanca-Settat en coordination avec la Direction régionale Al Fida-Mers Sultan. Cette « cérémonie d'excellence » a été organisée en l'honneur des élèves du lycée qualifiant Mohammed V de Casablanca qui se sont distingués aux concours d'accès aux grandes écoles françaises au titre de l'année scolaire 2021-2022, indique l'AREF dans un communiqué. Grâce à ces résultats très honorables, le centre des classes préparatoires de l'établissement s'est classé premier au niveau national, ajoute la même source.

Le wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Said Ahmidouch, a loué la performance des élèves admis à ces concours, tout en mettant en avant les efforts de l'Académie et des cadres administratifs et éducatifs opérant dans la région. Tout en soulignant l'importance desrésultats obtenus au lycée Mohammed V, il a appelé tout un chacun à continuer à œuvrer sans relâche en vue de la réalisation des objectifs escomptés. Pour sa part, Abdelmoumen Talib, directeur de l'Académie régionale de d'éducation et de formation de la région de Casablanca-Settat, a affirmé que l'atteinte de l'excellence exige un travail sérieux, une assiduité continue, un bon encadrement et un suivi constant de la part des cadres administratifs et éducatifs, avec l'accompagnement permanent des parents d'élèves.

Il a mis l'accent sur le fait que les projets inscrits dans la loi cadre 51/17 sur la réforme du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, accordent une importance particulière à l'aspect lié à l'excellence, sur la base d'indicateurs précis que l'Académie œuvre à concrétiser à travers une approche constructive basée sur le partenariat pour atteindre la qualité, notant que cette approche a montré son efficacité. Il a également mis en relief l'excellente performance et les bons résultats obtenus par les élèves mais aussi la progression fulgurante en seulement 3 ans. L'AREF a décerné à cette occasion aux élèves brillants des certificats honorifiques et des prix dont des ordinateurs de nouvelle génération.

Des certificats ont également été remis aux cadres administratifs et éducatifs de l'établissement pour leur contribution à la réalisation de ces excellents résultats. Ont également pris part à cette cérémonie, le gouverneur de la préfecture des arrondissements Al Fida-Mers Sultan, la directrice provinciale du ministère de l'éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à Al Fida-Mers Sultan, le directeur général de la Fondation Attijariwafa Bank et le représentant du collectif CPGE au Maroc.