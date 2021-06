Maroc: Mobilisation des entreprises nationales pour la production d' un million de cartables

Pour la deuxième année consécutive, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique fait appel aux industriels marocains pour produire des cartables scolaires au titre de l'année 2021-2022.

Dans un communiqué rendu public jeudi, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Economie verte et numérique a annoncé qu'un total de 21 industriels marocains ont été sélectionnés pour produire des cartables dans le cadre de l'opération « Un million de cartables». Cette année, précise le ministère de même source,surles 31 offres reçues parle Comité de sélection, composé de représentants des ministères et commissions signataires de la convention de partenariat, 21 répondaient aux critères exigés, rapporte la MAP. A travers cette initiative, le gouvernement entend encourager l'industrie nationale et le « Made in Morocco », a indiqué le département dirigé par Moulay Hafid Elalamy.

Comme l'a souligné le ministère dans son communiqué, cet appel a mis en œuvre l'accord de coopération signé par les ministères de l'Intérieur, de l'Education nationale et de l'Industrie, fixant les engagements de chacun et les organes de pilotage de l'opération au niveau central et régional. C'est ainsi que le ministère de l'Industrie a mené le 3 mai dernier des consultations techniques auprès de cinq associations professionnelles. A savoir: l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement (AMITH), la Fédération marocaine des industries du cuir (FEDIC), la Fédération marocaine de la plasturgie (FMP), l'Association des libraires du Maroc et l'Association des fabricants de cartables.

Suite à cette consultation, les entreprises ont été invitées à soumettre des échantillons de cartables en tissus d'origine marocaine, conformes aux spécifications techniques des normes marocaines en vigueur et aux spécifications de qualité du ministère de l'Education nationale. Il a également été exigé que le prélèvement soit accompagné d'un rapport de conformité délivré par un laboratoire marocain agréé par le ministère de l'Industrie (CTTH, CTPC, ESITH). Soulignons que la sélection de l'offre s'est basée sur quatre critères.

Le premier portait sur la qualité des matières premières et l'adaptabilité du tissu, le second sur la conformité technique du cartable (rapport laboratoire), tandis que le troisième et le quatrième se sont focalisés respectivement sur la capacité de production par jour et sur la présentation et le design du cartable. Pour rappel, l'année dernière, dans le cadre de la consultation technique susmentionnée, quatre entreprises avaient été sélectionnées sur les neuf ayant soumis des offres.