Maroc: Botola Pro D1 - Le HUSA et le DHJ accrochés, le CAYB s ' en tire à bon compte

Le Wydad à Berkane avec une équipe B

Le Hassania Agadir (HUSA) et le Maghreb Fès (MAS) se sont neutralisés (1-1), dimanche au Grand stade d'Agadir, en match comptant pour la 22è journée de la Botola Pro D1 de football "Inwi". La seule réalisation du HUSA a été signée Youssef El Fahli à la 83è minute, avant que MohamedEl Fakih ne marque le but d'égalisation à la 90è+5minute sur penalty.LesGadiris, après ce match nul, restent à la 9è position (29 pts), tandis que le MAS se hisse à la 12è place avec 23 points aux côtés de Chabab Mohammedia et le Youssoufia de Berrechid.

Le Youssoufia de Berrechid s'est imposé, lui, à domicile face au FUS de Rabat (2-1). Dès l'entame du match, Oussama Hafari et Oussama Chouaibi ont ouvert le score pour le CAYB respectivement à la 8è et 10è minutes, avant qu'El Mehdi El Bassil ne réduise l'écart pourle FUS septminutes après (17è). Grâce à cette victoire, le CAYB grimpe à la 12ème place (23 pts) ex aequo avec le Chabab Mohammedia (SCCM), tandis que le club de la capitale stagne à la 10è position (26è).

Le troisième match disputé dimanche a vu le Rapide Oued Zem (RCOZ) arracherle nul(1-1)surla pelouse du Difaa El Jadida (DHJ). Mouad Choukak a marqué pour les locaux (15è), tandis que Bilal El Megri a égalisé pour les visiteurs à la 57è minute. Suite à ce résultat, le DHJ reste à la 11è place avec 25 points. Le RCOZ monte provisoirement à la 13è position (22 pts) ex aequo avec le Maghreb Fès. A signaler que la 23ème journée du championnat débutera ce soir à partir de 21h30 avec la programmation de la rencontre qui opposera la RSB au WAC au stade municipal de Berkane.

Pour cette rencontre, le WAC a décidé d'aligner une équipe renfermant de nombreux réservistes et ce, en vue de préserver ses joueurs pour l'important match, la demi-finale retour de la Ligue des champions, prévu samedi prochain à Johannesburg contre l'équipe sud-africaine de Kaizer Chiefs. A l'aller, les Rouges s'étaient inclinés, contre toute attente, sur le score de 1 à 0.