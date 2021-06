Egypte: 1er Forum API Afrique

Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a inauguré vendredi le premier forum des chefs d'agences africaines de promotion des investissements (API Africa Forum 1) organisé par l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI).

Le 1er Forum des API d'Afrique a débuté à Charm el-Cheikh en Égypte avec pour slogan « Croissance pour l'intégration ». Le forum est le premier du genre et se déroule du 11 au 14 juin avec la participation des ministres et présidents des autorités de promotion des investissements de 34 pays africains.

Parmi les principaux participants, citons le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) Wamkele Mene, le PDG de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA) et le commissaire de l'Union africaine (UA) aux infrastructures et à l'énergie Amani Abou Zeid. De plus, des hommes d'affaires égyptiens qui ont des expériences réussies d'investissement en Afrique participeront.

Le Premier ministre égyptien a déclaré que le monde était confronté à au moins quatre défis.

L'un est le COVID-19 et la pénurie de vaccins, en particulier dans les pays en développement.

Deuxièmement, l'offre est limitée en raison de la pandémie et du déclin du transport maritime.

Troisièmement, la hausse des taux d'inflation à l'échelle mondiale associée à une augmentation des taux de chômage.

Quatrièmement, les conflits commerciaux créent un climat d'incertitude et mettent en péril l'ordre géopolitique.

La part de l'Afrique dans le PIB mondial est très faible et ne représente que 2% d'une valeur de 2 600 milliards de dollars, a noté le Premier ministre égyptien, soulignant la nécessité d'étendre la fabrication de produits plus complexes.

« Nous devons réaliser une transformation industrielle radicale en changeant la structure économique africaine », a affirmé le Premier ministre égyptien.

Le PDG de l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI) Mohamed Abdel-Wahab souligne que le PIB réel de l'Afrique devrait croître de 3,4% en 2021

Le PDG de GAFI a déclaré que les études montrent que les TIC et les soins de santé sont parmi les principaux secteurs économiques qui devraient être prioritaires lorsqu'on travaille à stimuler les investissements en Afrique. Il a ajouté que l'Afrique devrait également donner la priorité à l'amélioration des infrastructures et au renforcement de partenariats public-privé fructueux.

Il est crucial de formuler des mécanismes précis de coopération entre les pays africains, a souligné Abdel Wahab.

Dans ce contexte, il a souligné que le forum examinera des projets possibles qui renforceraient les partenariats entre les États africains.

La commissaire de l'UA chargée des infrastructures et de l'énergie, Amani Abou-Zeid, a souligné que les investisseurs ont la possibilité de répondre aux besoins imposés par la numérisation, l'urbanisation et l'intégration régionale, affirmant que le fossé en matière d'infrastructure est énorme.

L'Union africaine envisage d'exécuter 69 projets d'infrastructure dans les secteurs des transports, de l'eau, de l'électricité et des TIC. Ceux-ci valent 60 millions de dollars, a révélé Abou Zeid.

Le président de l'Association mondiale des agences de promotion des investissements (WAIPA), Fahad Al Gergawi, a remercié l'Égypte d'avoir encouragé les investissements sous la direction du président Abdel Fatah al-Sisi.

« Je remercie également l'Égypte pour la promotion des investissements en Afrique, ce qui aurait un impact positif sur ses peuples », a déclaré le président de la WAIPA.

« WAIPA soutient le forum pour atteindre ses objectifs stratégiques, principalement grâce à une assistance technique », a ajouté Gergawi.

Malgré les défis du COVID-19, WAIPA a proposé des programmes de formation professionnelle et de renforcement des capacités institutionnelles via une plate-forme en ligne à un certain nombre de pays africains, a noté le président de WAIPA.

Le président de la WAIPA a conclu son discours en notant que les IDE jouent un rôle majeur dans la concrétisation des plans de développement et le renforcement de l'intégration régionale.

Le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, se dit optimiste quant aux négociations visant à renforcer le commerce et les services intra-africains au cours de la prochaine décennie.

La facilitation des investissements joue un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif, a souligné le secrétaire général de la ZLECAf. Il a ajouté qu'il est également important d'articuler un cadre juridique harmonieux pour le régime d'investissement.

Cela s'ajoute à "l'articulation d'un cadre d'investissement cohérent au niveau continental, la création d'une plate-forme de paiement africaine et l'amélioration de l'infrastructure numérique", a déclaré Mene.

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry a cité les paroles précédentes du président égyptien : « Pas de paix sans développement et pas de développement sans stabilité ».

Le ministre Shoukry a souligné que le travail de l'Égypte en Afrique était conforme à ces principes.

Les exemples incluent la promotion de l'activation de la ZLECAf, la promotion du projet Le Caire-Le Cap et l'hébergement du Centre international du Caire pour la résolution des conflits et le maintien de la paix en Afrique, entre autres, a expliqué le ministre des Affaires étrangères.

Shoukry a ajouté que l'Égypte soutient toujours les mesures et les initiatives conçues pour atteindre les ODD 2030 et l'Agenda de développement de l'Afrique 2063.

Séance d'ouverture

L'Afrique a des opportunités "illimitées" de devenir une plaque tournante mondiale pour l'industrialisation, a déclaré vendredi le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly lors de la session d'ouverture du Forum des agences africaines de promotion des investissements (API).

Madbouly a déclaré que le monde entier, en particulier les marchés émergents et les économies en développement, est sous le choc des conséquences de la pandémie de coronavirus, y compris les distributions « inégales » des vaccins en faveur des pays riches.

Les restrictions imposées aux voyages, a souligné Madbouly, sont le deuxième défi à la reprise du commerce mondial, tandis que le troisième défi est l'augmentation des taux d'inflation à l'échelle mondiale dans un contexte de baisse des revenus due au faible taux d'emploi. Le quatrième défi concerne les différends commerciaux, a-t-il noté.

Madbouly a affirmé que les pays africains ont leurs propres défis, ajoutant que "Bien que l'Afrique soit le deuxième plus grand continent du monde..., il reste le plus pauvre parmi les continents du monde".

"Jusqu'à 70 pour cent des pauvres du monde vivent en Afrique et ce pourcentage devrait augmenter d'ici 2030", a ajouté le Premier ministre.

Madbuoly a ajouté que le forum de plusieurs jours, qui se tient sous le slogan "Intégration pour le développement", vise à transformer les défis auxquels l'Afrique est confrontée en cadeaux.

Madbouly a noté que plus de 60 pour cent de la population africaine a moins de 25 ans, et ce chiffre peut être transformé en une « force productive et consommatrice ».

La contribution de l'Afrique, cependant, ne dépasse pas 2 pour cent de la production économique mondiale totale, soit environ 2 600 milliards de dollars sur la valeur de la production mondiale qui vaut 131 000 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

Il a souligné que les exportations de produits manufacturés du continent ne dépassent pas 20% des exportations totales mondiales, indiquant que la dépendance du continent à l'égard des matières premières le rend moins résistant aux chocs économiques et aux fluctuations mondiales des prix.

"En outre, les conflits internes et les opérations terroristes sapent ... tous les efforts de développement visant à consolider la prospérité à travers le continent", a déclaré le Premier ministre.

Malgré tous les défis susmentionnés, a déclaré Madbouly, "nous avons des opportunités illimitées pour localiser les processus de fabrication et créer des chaînes d'approvisionnement africaines afin que le continent devienne l'usine du monde à l'avenir", a-t-il ajouté.

Dialogue pour l'échange d'expertise

En plus des commentaires du Premier ministre, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry a déclaré que le forum représente une plate-forme tous azimuts pour les responsables des investissements dans les pays africains, qui favorisera le dialogue direct et l'échange d'expertise.

Il a déclaré que l'Afrique est riche en ressources naturelles et humaines diverses, ce qui contribuerait à renforcer les infrastructures afin d'attirer les investissements étrangers directs.

Shoukry a déclaré que l'Égypte avait déployé des efforts acharnés pour réaliser le développement espéré, passant en revue les mesures prises par le président égyptien Abdel-Fattah El-Sisi au cours des dernières années pour promouvoir la coopération avec les États africains et réaliser l'intégration continentale.

Il a ajouté qu'El-Sisi a lancé le Forum d'Assouan pour la paix et le développement durables pour être un forum « favorable » de consultation sur les défis qui entravent la promotion des investissements en Afrique.

Shoukry a souhaité que les résultats du forum contribuent à stimuler les investissements en Afrique.

Première session

La ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat, a déclaré que les relations égypto-africaines connaissent un essor sans précédent sous la direction du président Abdel Fattah El Sisi et sa diplomatie politique ouverte pour renforcer les liens avec tous les partenaires.

Le secteur privé joue un rôle majeur dans le renforcement de ces relations à travers les grands projets de développement lancés dans le cadre de l'adhésion de l'Égypte à l'initiative présidentielle pour le développement des infrastructures en Afrique, a-t-elle déclaré lors d'une session du premier forum des chefs d'agences africaines de promotion des investissements (API).

Le secteur privé égyptien met en œuvre des projets vitaux en Afrique, couvrant de nombreux secteurs, notamment les transports et les ressources en eau, a-t-elle ajouté.

Par exemple, l'Arab Contractors Company met en œuvre des projets dans 23 pays africains dans divers domaines d'infrastructure avec des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars, a révélé le ministre.

Le ministère vise à promouvoir les partenariats de l'Égypte avec les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux, les gouvernements, les décideurs économiques internationaux, le secteur privé et la société civile pour réaliser l'Agenda national de développement 2030 conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies, en vertu du décret présidentiel réglementant son rôle n°303 de 2004, a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, le ministre de la Planification Hala el Said a noté que l'Égypte avait investi environ 1 700 milliards d'EGP pour développer les infrastructures au cours des sept dernières années.

Elle a ajouté que la vision du développement durable de l'Égypte a été définie en coopération avec le secteur privé, notant que les programmes de réforme économique et sociale ont été élaborés alors que le gouvernement avait modifié les législations pour renforcer la participation du secteur privé afin de faciliter les mesures des investissements locaux et étrangers. .

Le programme comprend également la mise en place de l'axe de développement du canal de Suez, des centrales électriques et des réseaux routiers, a déclaré le ministre, ajoutant que ces projets avaient renforcé la compétitivité de l'Egypte sur plusieurs indices internationaux.

Le ministre de la Planification Hala el Said a également souligné la création du Fonds souverain d'Égypte qui est considéré comme l'un des mécanismes qui renforceront le partenariat avec le secteur privé.

Elle a ajouté que le nouveau fonds a réussi à attirer davantage d'investisseurs et de partenaires locaux et étrangers ainsi qu'à signer des accords et des partenariats, notamment en participant à la création de la société nationale égyptienne pour la fabrication de chemins de fer.

Soutenir le climat des affaires et du secteur privé est l'un des principaux axes du programme national de réformes structurelles en Egypte, a ajouté le ministre.

Le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) Wamkele Mene a souligné que l'absence de cadre juridique a causé l'absence d'infrastructures intra-africaines et que, par conséquent, les taux de commerce infra-africain sont très faibles.

« Si nous bénéficions activement de l'AfCFTA, nous pouvons collectivement être aussi compétitifs que la Chine ou l'Inde dans les 20 prochaines années », a précisé Mene.

En veillant à la mise en œuvre optimale de la zone de la ZLECAf, l'organisation a développé en collaboration avec Afreximbank une plateforme numérique qui identifie le pays d'origine des produits.

« Nous devons stimuler l'industrialisation dans les secteurs pharmaceutique et automobile, entre autres », a ajouté le secrétaire général de la ZLECAf.

Mene a également suggéré d'investir dans des sociétés africaines communes créant des modèles similaires aux multinationales.

Le responsable africain a également souligné l'importance de la facilitation et de la protection des investissements. Il a souligné que la pandémie de COVID-19 a réduit les entrées d'IDE en Afrique de 40%.

Le ministre soudanais de l'Investissement et de la Coopération internationale, El-Hadi Mohamed Ibrahim, a souligné qu'attirer des investissements sérieux consiste à créer un climat d'investissement favorable.

Ibrahim a déclaré que le Soudan s'est engagé dans un programme de réforme et a promulgué les lois pertinentes.

Il a ajouté que la banque et le financement islamiques ont été introduits étant donné que de nombreux investisseurs soudanais avaient l'habitude de s'abstenir d'obtenir des prêts en raison de certaines croyances religieuses.

Montrant à quel point l'Afrique est riche en ressources naturelles en citant le Soudan comme exemple, le ministre affirme que son pays possède 98 pour cent des types de ressources minérales existant sur la planète.

À mesure que les restrictions sur le financement du Soudan seront levées, tous les fonds acquis auprès des institutions internationales seront dirigés vers le développement.

En ce qui concerne les relations économiques avec les autres pays africains, le ministre a affirmé que les relations d'investissement solides entre l'Egypte et le Soudan doivent rester en l'état.

« Le Soudan a le potentiel de cultiver du blé dans des quantités qui suffiraient à la fois au Soudan et à l'Égypte, qui importent tous deux du blé », a expliqué Ibrahim.

Le ministre a ajouté que l'introduction de plus de ports au Soudan profitera à de nombreux pays africains, en particulier ceux fermés. Ibrahim a précisé que le Soudan peut se connecter avec d'autres États africains situés à l'ouest jusqu'au Sénégal, et avec d'autres à l'est comme l'Éthiopie et Djibouti.

Dans un contexte similaire, le ministre sud-soudanais de l'Investissement Dhieu Mathok Diing a souligné que son pays est bien relié aux pays voisins par les routes, à l'exception du Soudan et du Kenya.

Quant aux secteurs dans lesquels le Soudan du Sud aspire à attirer des investissements, ils comprennent l'agriculture, l'exploitation minière et la cartographie des ressources naturelles, entre autres.

Le directeur général de l'Agence de promotion des investissements de la République démocratique du Congo (ANAP), Anthony Nkinzo Kamole, a fait valoir que la base d'un commerce intra-africain en plein essor n'est pas seulement le partage des infrastructures et des routes, mais aussi l'intégration socio-économique et culturelle.

Étant donné que l'intégration économique nécessite de résoudre certains problèmes locaux, Kamole montre que les problèmes agricoles s'étendent toujours aux pays voisins et ne se limitent jamais à un certain pays.

Deuxième séance

Le ministre des Transports Kamel al-Wazir a expliqué vendredi dans IPAs Africa Forum 1 que les lignes de chemin de fer égyptiennes doivent atteindre Saloum à l'ouest afin qu'elles s'étendent jusqu'à la Libye et Abou Simbel au sud afin qu'elles s'étendent jusqu'à Wadi Halfa au Soudan.

Le français Allison ainsi qu'un certain nombre d'entreprises égyptiennes exécuteront le projet de ligne ferroviaire Egypte-Soudan s'étendant sur 283 kilomètres, dont 150 kilomètres en Egypte.

Elle atteindra plus tard Abou Hamd, puis Khartoum. Le projet sera financé par un prêt.

Les trains seront conçus pour circuler sur les chemins de fer soudanais dont la largeur est d'un mètre par rapport à celle de l'Egypte dont la largeur est de 140 centimètres.

En parlant de ports urbains, l'Égypte a développé ceux du sud qui sont Arkin, Qansal et Ras Hadroba. C'est en plus du Saloum à l'ouest.

L'Égypte a pavé des routes s'étendant sur plus de 1 155 kilomètres localement, elles feront donc partie d'une route s'étendant sur 10 228 kilomètres s'étendant jusqu'au Cap.

Le ministre Wazir a ajouté qu'il existe également un projet de construction d'une route entre l'Egypte et le Tchad.

Le ministre a soutenu que les routes attirent les investissements dans les secteurs commercial et immobilier. Il a souligné qu'en sept ans, le classement égyptien de la qualité des routes est passé de la 128e à la 28e place.

Le vice-président de la Chambre des représentants égyptiens Mohamed Abou El Enein a suggéré que le lancement d'initiatives visant à exploiter chaque type de ses ressources car il est très riche en minéraux et en énergie solaire étant donné que la lumière du jour reste ensoleillée en moyenne 14 heures par jour en Afrique.

"Nous voulons des zones industrielles plus spécialisées, qui attireront les petits investisseurs et stimuleront les industries d'alimentation", a déclaré Abou El Enein.

La commissaire de l'UA chargée des infrastructures et de l'énergie, Amani Abou-Zeid, a montré que les études indiquent que les risques d'investissement en Afrique sont inférieurs à ceux de nombreuses régions du monde ou au moins identiques à la plupart des régions.

Dans un contexte différent, Abou Zeid a noté que la numérisation de tous les secteurs est devenue un passage obligé pour parvenir au développement de l'Afrique à cause du COVID-19.

Un autre avantage de la pandémie est qu'elle a suscité le meilleur de l'Afrique dont les pays s'entraidaient pendant la crise, a souligné le commissaire de l'UA.

Afin d'établir une infrastructure intra-africaine et de promouvoir le commerce intra-continental, les écarts de développement local de l'Afrique doivent être comblés.

Étant donné que la liaison électrique fait partie des projets d'infrastructure intracontinentaux en Afrique et que l'Égypte l'a fait avec le Soudan, le ministre de la Planification et du Développement économique Hala El-Said a souligné qu'en 2016-2017, de nombreux Égyptiens subiraient une panne d'électricité pendant une demi-journée, ce qui n'est plus le cas.

Le ministre a mis en lumière l'énorme refonte des infrastructures que l'Égypte a subie au cours des sept dernières années. Cela a coûté 1,7 billion de LE, ce qui équivaut à plus de 100 milliards de dollars.

Said a souligné que la deuxième phase du programme de réforme économique consiste à maintenir la durabilité de la croissance et du développement, y compris la création d'emplois décents.

La participation du secteur privé étant essentielle au développement, le ministre a souligné que le Fonds souverain d'Égypte s'employait également à accroître la part du secteur privé dans les établissements économiques appartenant à l'État.

Simultanément, la ministre de la Coopération internationale, Rania al-Mashat, a souligné que le financement international n'est pas seulement destiné aux plans de l'État, mais également à l'autonomisation du secteur privé.

Bien que l'obtention d'un financement en 2020 ait été si difficile, le bon bilan de l'Égypte l'a qualifiée pour recevoir 9,8 milliards de dollars de financement des partenaires de développement, a souligné Mashat.

Le ministre a également souligné que certains projets égyptiens ont reçu des récompenses internationales comme la station d'épuration de Mahsama et d'autres dans le secteur des transports.

Troisième séance

Les participants à la 3e session du 1er forum des chefs d'agences africaines de promotion des investissements (API), qui s'est tenu ici du 11 au 14 juin, ont examiné comment promouvoir le rôle de l'Afrique sur les marchés mondiaux.

Le ministre de l'Aviation civile Mohamed Manar et le ministre du Commerce et de l'Industrie Nevine Gamea ont assisté à la session, ainsi que le directeur adjoint de la Fédération des industries égyptiennes (FEI) et PDG d'Elsewedy Electric Ahmed El Sewedy, le ministre d'État tanzanien chargé de l'investissement Geoffrey Mwambe et président de Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX) António Henriques da Silva.

Soulignant la grande opportunité de coopération industrielle régionale, les participants ont convenu que les compagnies africaines de fret aérien ont prouvé leur efficacité en tant qu'outil de promotion du commerce intra-africain et de la compétitivité des produits.

Pendant ce temps, Manar a souligné la nécessité de réduire les coûts de l'aviation et de numériser les processus de fret aérien pour une plus grande part de l'Afrique dans le commerce mondial.

Il a également mis en lumière les efforts de l'Égypte pour stimuler le commerce intra-africain en étendant son réseau aérien et en concluant de nouveaux partenariats avec de nombreux pays africains pour faciliter la circulation des marchandises.

Pour sa part, Gamea a déclaré que le thème du forum « l'intégration » est également adopté par son ministère, en particulier à la lumière des mesures sérieuses prises par l'Égypte pour lancer une plate-forme numérique commune pour la promotion des produits africains.

En outre, le gouvernement égyptien a également réduit de 80 % les frais de fret à destination de l'Afrique dans le cadre de ses efforts pour stimuler les exportations vers les marchés africains, a ajouté Gamea.

Quatrième séance

Les participants à la quatrième session du 1er forum des chefs d'agences africaines de promotion des investissements (API), qui s'est tenu du 11 au 14 juin, ont discuté de l'élaboration d'un agenda unifié pour stimuler les investissements en Afrique, des outils régionaux pour améliorer les échanges commerciaux et diversifier les exportations. , et l'intégration des économies africaines dans le marché mondial.

La session a été suivie par le PDG de l'Agence régionale d'investissement du COMESA (RIA) Heba Salama, le président de la WAIPA Fahad Al Gergawi, le président de l'Egyptian Exchange Mohamed Farid, le directeur de l'Uganda Investment Authority Emely Kugonza, le PDG de l'Agence d'investissement et de développement du Zimbabwe Douglas Tawanda Munatsi , et PDG de l'Agence de promotion des investissements et des exportations du Mozambique Lourenço Sambo.

Salama a déclaré que de nombreux pays africains ont réalisé des progrès remarquables dans le rapport sur la facilité de faire des affaires, notamment l'Égypte et le Rwanda, ajoutant que le partage d'informations est la clé principale pour augmenter les investissements et le commerce transfrontalier sur le continent.

Kugonza, pour sa part, a souligné une forte présence d'entreprises égyptiennes dans son pays, affirmant qu'il s'agit d'un bon exemple clair d'intégration entre les pays africains.

En marge du Forum AIP Afrique 1

Madbouli rencontre des investisseurs touristiques

Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a rencontré des investisseurs touristiques dans la ville de Charm el-Cheikh. La réunion s'est déroulée en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités Khaled El-Enani.

Madbouli rencontre le chef de la ZLECAf

Le Premier ministre Mostafa Madbouli a souhaité que la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) augmente le volume des échanges commerciaux entre les pays africains, une question qui contribue à stimuler les taux de croissance et à créer plus d'emplois.

Madbouli lors de sa rencontre avec le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a déclaré que le secrétariat de la ZLECAf a un rôle important à jouer pour garantir la meilleure mise en œuvre des termes de l'accord, appelant les pays africains à ratifier l'accord.

Pendant ce temps, Mene a souligné qu'il entreprendrait une tournée dans les pays d'Afrique occidentale et orientale pour les exhorter à adhérer à l'accord, remerciant l'Égypte d'être l'un des principaux pays qui soutiennent l'accord et déploient des efforts pour renforcer l'action africaine commune.

Madbouli est témoin de la signature de 2 protocoles d'accord avec le Soudan et le Soudan du Sud

Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à la signature de deux protocoles d'accord avec le Soudan et le Soudan du Sud, a déclaré le bureau des médias du Cabinet dans un communiqué.

Le premier protocole d'accord est conclu entre l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI) et le ministère soudanais de l'Investissement et de la Coopération internationale. La seconde est entre le GAFI et le ministère sud-soudanais de l'Investissement.

Les deux accords visent à échanger des informations économiques sur les opportunités d'investissement ainsi que sur les réglementations et les lois en matière d'investissement afin de coopérer à l'élaboration de la législation et des réglementations visant à améliorer le climat des affaires et des investissements.

Ils encouragent également les échanges de visites d'hommes d'affaires et d'investisseurs pour discuter de la mise en place de projets communs et organiser des cours de formation et des ateliers.

Madbouli : Sisi ordonne toujours de coopérer pleinement avec le Soudan

Le Premier ministre Mostafa Madbouli a affirmé que le président Abdel Fattah El Sisi ordonnait toujours de coopérer pleinement avec le Soudan, saluant le ministre soudanais de l'Investissement et de la Coopération internationale Al-Hadi Mohamed Ibrahim lors de la signature d'un protocole d'accord avec l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI).

Le Premier ministre a souhaité que le protocole d'accord encré contribue à renforcer les liens d'investissement avec le Soudan.

En attendant, Ibrahim a transmis les salutations du Premier ministre soudanais Abdalla Hamdok à Madbouli, souhaitant que l'accord profite au Soudan et favorise les relations bilatérales.

Le ministre a remercié le président Sissi pour ses fortes positions de soutien envers le Soudan et ses récentes déclarations lors de la Conférence de Paris sur le Soudan.

Madbouli: Sisi ordonne toujours de déployer tous les efforts pour renforcer la coopération avec le Soudan du Sud

Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah El Sisi suivait avec acharnement le développement des relations.

Le président a toujours décidé de renforcer la coopération avec le Soudan du Sud et de répondre à ses besoins, a déclaré Madbouli.

Le Premier ministre a félicité Diing pour la signature d'un protocole d'accord avec l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches (GAFI), souhaitant que le protocole d'accord encré contribue à renforcer les liens d'investissement avec le Soudan du Sud.

Le ministre sud-soudanais s'est pour sa part félicité de la coopération avec le GAFI, saluant le souci de l'autorité de communiquer en permanence avec le ministère de l'Investissement à Juba.

Le Premier ministre a souhaité stabilité et développement au peuple sud-soudanais.

Tanzanie min.: L'Egypte l'un des 10 plus grands partenaires économiques en Afrique

Le ministre tanzanien de l'Industrie et du Commerce, Geoffrey Mwambe, a déclaré que l'Égypte est l'un des 10 plus grands partenaires économiques de l'Afrique pour son pays.

Il a fait ces remarques dans des déclarations à MENA le samedi 12/6/2021 en marge du premier forum des chefs d'agences africaines de promotion des investissements (API), qui se tient à Charm el-Cheikh du 11 au 14 juin.

Il a salué les taux d'investissement, l'expertise manufacturière, la gestion des marchés de capitaux et les politiques monétaires de l'Égypte.

Il a exhorté les entreprises égyptiennes à investir en Tanzanie, notamment dans les complexes industriels et les produits agricoles.

Il a évoqué la participation de plusieurs projets de développement tanzaniens, dont le barrage hydroélectrique de Stiegler's Gorge.

Il a déclaré que les pays africains ont une grande chance de promouvoir des investissements conjoints à la lumière de l'activation de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine