Sénégal: En ordre de bataille en direction des locales - Les libéraux du département de Dagana appelés à la vigilance

Les responsables du Parti Démocratique Sénégalais (PDS), section communale de Richard-Toll, se sont réunis le week-end dernier, en assemblée générale, dans leur fief, pour se prononcer sur la vie de leur parti. À en croire leur porte-parole, "le PDS est plus que jamais vivant dans la commune de Richard-Toll qui reste un bastion de ce parti".

Sidy Maal y a appelé tous ses frères libéraux du département de Dagana à la vigilance contre toutes les tentatives et manœuvres de certains adversaires pour débaucher leurs militants. Il en a profité aussi pour rassurer "que personne ne pourra les déstabiliser car le PDS (différent du PLD de Oumar Sarr) reste indéboulonnable à Richard-Toll".

C'est sur initiative des anciens du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) de Richard Toll que cette assemblée générale s'est tenue en présence de nombreux responsables de la zone.

"Considérant les vaines tentatives de musellement et de liquidation du parti démocratique sénégalais dans le département de Dagana et la commune de Richard-Toll ;

"Considérant la confusion savamment entretenue dans l'esprit de nos militants faisant croire que PLD=PDS ;

Considérant les manœuvres et les tentatives vaines de débaucher les militants du Parti Démocratique Sénégalais ;

Considérant la défection momentanée (nous osons l'espérer) de certains de nos frères égarés dont le retour au bercail ne fait aucun doute, l'assemblée générale unanime, debout comme un seul homme, réitère son engagement et son ancrage profond au Parti Démocratique Sénégalais, sous la direction éclairée de son guide, le Secrétaire général Maître Abdoulaye Wade, le patriote, panafricaniste, l'humaniste, le bâtisseur le visionnaire", a soutenu Sidy Maal.

Le responsable libéral y a invité l'ensemble des militants (anciens, jeunes et femmes) à rester vigilants et engagés pour parer à toute forme de déstabilisation et d'achat de conscience et à ouvrir la voie aux milliers de jeunes qui tapent à la porte du parti parce que sachant que seul le Parti Démocratique Sénégalais est à même de leur assurer un avenir probant. Pour lui, l'heure est à la mobilisation des troupes pour porter encore plus haut le flambeau du Parti Démocratique Sénégalais.

Ces libéraux de la commune de Richard-Toll restent convaincus que la mobilisation de Dagana, lors du passage du président de la République, Macky Sall, pour regagner Podor, était l'œuvre de Cheikh Tidiane Cissé, homme d'affaire et premier militant APR dans le département de Dagana et non d'Oumar Sarr. Et Sidy Maal de conclure, en révélant que "l'Alternance libérale sera pour bientôt dans le département de Dagana".