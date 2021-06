Sénégal: Saint-Louis - Célébration en différé de la journée de l'enfant africain - Des sketchs et plaidoyers axés sur les grossesses précoces et droits des enfants

Le Forum des Jeunes et Enfants Leaders de la région de Saint-Louis a célébré, avant-hier dimanche, en différé, la Journée de l'Enfant Africain sur le thème "L'abandon des mutilations génitales féminines".

Ses membres ont profité de l'occasion pour sensibiliser leurs pairs venus des régions de Kolda, Ziguinchor et Tambacounda sur les grossesses précoces et sur les droits des enfants. La cérémonie s'est déroulée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et une randonnée pédestre a clôturé les festivités relatives à cette journée.

Cette célébration par le Forum des Jeunes et Enfants Leaders de Saint-Louis (FORJEL) de la Journée de l'Enfant Africain a été organisée en collaboration avec le bureau régional de Plan International Saint-Louis. Le thème choisi cette année est "L'abandon des mutilations génitales féminines". "Nous avons dans un premier temps discuté sur les questions liées aux instances de décision, sur les grossesses précoces mais aussi sur la maltraitance des enfants. C'est ce qui justifie d'ailleurs cette randonnée pédestre que nous avons initié pour revendiquer nos droits.

Il s'agit d'un plaidoyer que nous avons voulu faire à l'endroit de nos autorités afin de leur rappeler que nous avons des droits. On ne peut pas parler de développement au Sénégal sans les enfants. Certes, ils n'ont pas un pouvoir d'influence, ils ne votent pas mais ils constituent l'avenir de demain. Donc les enfants devraient avoir une bonne représentativité au niveau des grandes instances de décision", a fait savoir Mame Mody Cissé, Secrétaire général du FORJEL.

La cérémonie officielle a été marquée par des sketchs et plaidoyers ayant vu la présence des élèves et étudiants de Saint-Louis et d'ailleurs. Elle a été placée sous le parrainage du ministre-maire de Saint-Louis, Mansour Faye, avec comme marraine, Absatou Kane dite Madame Diaspora. Elle a réuni des jeunes et enfants venus de plusieurs localités du pays notamment Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, pour rejoindre leurs pairs de la région de Saint-Louis.

À noter que l'artiste Abdou Guité Seck a rehaussé de sa présence cette journée, à travers une belle prestation. D'autres autorités étaient également présentes aux festivités, parmi lesquelles la Directrice de l'ONG Bridge Kids International Sénégal.