Liberia: Un missionnaire - "Aux côtés des gens dans une Église locale qui fait ses premiers pas"

Foya — Dans de nombreux pays du continent africain, les jeunes ont peu de perspectives et vivent souvent d'expédients. À Foya, dans un coin reculé du Liberia, la situation n'est pas différente. "L'environnement est difficile, il y a peu de possibilités d'emploi, mais il y a beaucoup de jeunes gens généreux et volontaires", écrit le père Lorenzo Snider, un prêtre de la Société des missions africaines du Liberia.

Le missionnaire est à Foya depuis un an et demi, après 8 ans en Côte d'Ivoire et ensuite 7 ans en Italie dans un travail missionnaire et professionnel. Il se définit avec humour comme un "apprenti missionnaire" et affirme qu'il n'a pas été facile de recommencer avec une nouvelle langue, en essayant d'apprendre quelques expressions du kissi, la langue locale parlée dans tout le district et dans les pays voisins de Guinée et de Sierra Leone, pour un total d'environ un million de personnes.

" Je me suis retrouvé à entrer dans une culture, une nouvelle histoire, dans une Église locale qui fait ses premiers pas et, en tant qu'apprenti missionnaire et apprenti pasteur étranger, je découvre qu'il est possible de compenser ses limites et son manque d'expérience, simplement en demandant de l'aide, en travaillant ensemble, en communauté, avec les gens ", raconte le missionnaire à Fides.

Le Père Lorenzo explique que la paroisse est dotée de solides structures de communion, "les laïcs sont habitués, non seulement à participer aux prises de décision, mais aussi à accomplir de manière responsable la tâche de communion et d'évangélisation. Et il est bon de voir des jeunes courageux, prêts à faire des sacrifices pour contribuer au développement de leur pays, et à le faire dans la joie."

"Beaucoup d'enfants de notre mission, dit-eil, se lèvent à cinq heures tous les matins pour les travaux ménagers, le nettoyage de la maison, la recherche d'eau et de bois, etc., avant d'aller à l'école à 8 heures, et d'y rester jusqu'à 13 heures sans avoir rien mangé la veille. Après l'école, ils vont dans les champs pour aider la famille. Et ceux-ci s'estiment chanceux, car ils peuvent aller à l'école. Dans les nombreuses églises pentecôtistes qui sont une vingtaine à Foya,les premières à évangéliser cette région, on prêche souvent la chasse aux sorcières en accusant et en crééant des divisions dans les familles, la peur, la suspicion, dans un climat qui conduit à voir plus la présence du diable et de ses émissaires que les grandes œuvres de Dieu, plus à rechercher la protection de Dieu contre les forces occultes, que de chercher ensemble les moyens de grandir dans son amour."

"Également, de nombreuses personnes s'affairent dans les champs, pour commencer la plantation du riz, véritable richesse de la région avec les premières pluies", conclut le missionnaire. Ceux qui travaillent comme ouvriers non qualifiés travaillent pour deux dollars par jour et un enseignant peut être satisfait s'il gagne soixante dollars par mois. Certains d'entre eux se contentent de quinze ou vingt dollars".