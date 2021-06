Togo: Mercer rend son verdict

Lomé est de plus en plus chère. Selon l'enquête 2021 sur le coût de la vie et du logement de Mercer, la capitale togolaise se situe au 136e rang mondial (154e rang l'année dernière).

Reconnue pour être l'une des plus exhaustives, l'étude porte sur 209 villes. Elle a pour but d'aider les multinationales et les gouvernements à définir la rémunération de leurs salariés expatriés.

Vivre à Lomé coûte plus cher qu'au Caire, qu'à Nairobi, Mexico City ou Istanbul !

Quant aux villes les plus onéreuses du monde cette année, Mercer place dans le trio de tête Ashgabat (Turkmenistan), Hong Kong et Beyrouth.

L'étude prend en compte plusieurs facteurs comme le coût du logement, de l'alimentation, de l'habillement, du transport et des loisirs.

Cette année, le classement a été bouleversé par la pandémie de coronavirus, à la suite de laquelle de nombreux pays ont connu un déclin économique dont ils ne se sont pas remis.