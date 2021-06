Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Air Liquide Cote d'Ivoire enregistre la plus forte hausse de cours

Au terme de la séance de cotation du mardi 22 juin 2021, le titre Air Liquide Cote d'Ivoire enregistre la plus forte hausse de cours avec plus de 7,14% à 450 FCFA.

Cette valeur se trouve ainsi à la tête du TOP 5 des plus fortes hausses de cours. Elle est suivie respectivement par les titres ci-après : NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,85% à 390 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (plus 4,88% à 4 300 FCFA), Société de caoutchouc de Grand Béréby Côte d'Ivoire (plus 3,47% à 3 425 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (plus 2,86% à 1 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (moins 7,31% à 1 585 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), Safca Côte d'Ivoire (moins 6,76% à 345 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4% à 960 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 1,79% à 5 500 FCFA).

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a renoue avec la hausse, enregistrant + 0,24% à 131,96 points contre 131,65 points la veille. L'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a pour sa part gagné 0, 26% à 160,92 points contre 160,50 points la veille.

La hausse notée au niveau des indices de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a impacté positivement la capitalisation boursière du marché des actions. Celle-ci se situe ainsi à 4842,956 milliards contre 4830,273 milliards FCFA, soit une augmentation de 12,679 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle s'est établie à 6612,429 milliards de FCFA contre 6613,351 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 922 millions FCFA.

La valeur totale des transactions s'est située à 968,303 millions FCFA contre 273,808 millions FCFA la veille, soit une hausse de 694,495 millions FCFA.